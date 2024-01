Estes são os 6 perfumes sofisticados e veganos de Carolina Herrera

Os perfumes Carolina Herrera são vibrantes. Seus designs e tendências adicionaram ainda mais estilo ao mundo da moda, mas nos aromas conseguiram hipnotizar muitas mulheres.

O melhor é que cada aroma criado pela designer é desejável. Não importa se foi lançado há dez ou cinco anos, muitos os classificaram como elegantes. Se você quer saber quais são, aqui nós te dizemos.

Entre as notas de flores brancas, incensos, madeiras e cítricos, os aromas que você pode sentir nos perfumes da designer são sofisticados e também veganos. E apesar dessas fragrâncias terem diferentes notas, a ‘Glamour’ apresenta esses perfumes e os considera como os elegantes, da designer venezuelana.

6 dos perfumes de Carolina Herrera

Very Good Girl Glam

Com o design do frasco em forma de sapato, esta versão é ousada e divertida. Suas notas vão desde cereja, rosas, com uma intensidade e personalidade sexy, misteriosa e alegre. Ajuda a ter um contraste luminoso e fresco.

212 212 Heroes For Her

Ao cheirar esta fragrância, você vai se envolver em juventude e liberdade. Seus ingredientes são veganos, de origem sustentável e não testados em animais. Os cítricos ajudam a criar um aroma fresco e sensual, e algumas de suas notas incluem flores brancas, peônias, sândalo e cedro.

Very Good Girl

Com uma groselha vermelha, lichia, vetiver, baunilha e notas de rosa, o perfume é numa versão muito sexy e audaz. O que o torna um aroma icônico.

212 VIP Wins

O perfume é vegano, tem notas de tangerina, brotos verdes, rosa, romã, almíscar e fava tonka. Continua surpreendendo com sua frescura.

CH L´Eau

Uma fragrância com vitalidade e poder. Você pode identificar suas notas porque inclui: chá vermelho, laranja sanguínea e uma mistura de cítricos, madeiras e patchouli. Um aroma que você vai sentir frescura no momento em que aplicar.

212 VIP

Aromas cativantes são os que guarda este frasco que surpreende a muitos. Encontra-se um cheiro amadeirado, mas também doce, cheira a um rum destilado de cana-de-açúcar misturado com frutas maduras.