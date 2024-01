Elevando a autoestima: 6 estratégias fundamentais de autocuidado

No caos e na correria do mundo atual, é comum nos depararmos com desafios relacionados à autoestima. Nesse contexto, a busca por qualidade de vida torna-se vital, e segundo o psicólogo Filipe Colombini, fundador e CEO da Equipe Acompanhamento Terapêutico, o autocuidado é a chave. Descubra agora seis dicas práticas para elevar sua autoestima.

1 - Equilibrando as esferas da vida

É comum nos sentirmos sobrecarregados com as demandas diárias, mas o segredo está em equilibrar trabalho, vida social e família. Para Colombini, a organização e a priorização são essenciais, mesmo que o equilíbrio nem sempre seja perfeito. A aceitação dos altos e baixos é crucial para evitar sentimentos de negligência em partes importantes da vida.

2 - Explore o autoconhecimento

Cada pessoa carrega uma história única, com valores, objetivos e prioridades. O autoconhecimento é a chave para entender o que realmente traz prazer e as metas a serem alcançadas. Colombini destaca a importância de colocar em perspectiva as atividades que contribuem para a felicidade e o sucesso pessoal.

3 - Regulação emocional: busque conexão com sentimentos

Lidar com emoções é parte fundamental do autocuidado. Colombini enfatiza que a regulação emocional vai além do controle, exigindo o conhecimento das reações diante de cada situação. A verdadeira harmonia reside em se conectar com sentimentos considerados negativos, reconhecendo a importância de todas as emoções.

4 - Priorize o momento presente

Num mundo ansioso, muitos se perdem entre passado e futuro. Colombini aconselha a reflexão sobre a história pessoal e o planejamento futuro, mas destaca a necessidade de manter a conexão com o presente. Mudanças significativas só acontecem no agora, e é fundamental valorizar esse momento.

5 - Equilibre amigos, família e lazer

A busca por uma vida equilibrada envolve a integração de amigos, família, lazer e trabalho. Evitar a priorização excessiva em uma área específica contribui para a felicidade e o relaxamento. Traga mais atividades enriquecedoras para sua rotina e aproveite o melhor de cada aspecto da vida.

6 - Tenha uma rede de apoio

Manter contato com pessoas que enriqueçam sua vida é essencial. Colombini destaca que a família nem sempre desempenha o papel ideal, ressaltando a importância dos amigos como uma valiosa rede de suporte. O fundamental é conviver com pessoas alinhadas aos seus valores e estilo de vida.

