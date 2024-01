Efeito EPOC: potencializando a queima calórica após os treinos

Traduzido para o português, o EPOC significa Consumo Excessivo de Oxigênio Pós-exercício. A educadora física Hillary Almeida explica que ocorre o aumento no consumo de oxigênio após a prática de exercícios, contribuindo para a queima de calorias por horas além do treino. Durante o exercício, o corpo demanda mais oxigênio para produzir energia, e após a atividade, busca restabelecer a homeostase, resultando no EPOC.

O pós-exercício e o EPOC: uma necessidade de recuperação

Após o treino, o organismo trabalha para restabelecer as reservas de glicogênio e eliminar substâncias como o lactato. Esse processo demanda gasto de energia, traduzindo-se em gasto calórico durante o período pós-exercício. Hillary destaca que o EPOC é fundamental para restaurar o equilíbrio do corpo após o estresse causado pelo treino.

LEIA TAMBÉM: Cuide do seu fígado: hábitos e alimentos para uma desintoxicação eficiente

Qualquer exercício pode gerar EPOC?

reprodução

Sim, de acordo com a especialista, qualquer atividade física pode gerar EPOC. No entanto, estudos indicam que exercícios de alta intensidade, como treinos intervalados, tendem a gerar um EPOC mais significativo em comparação com atividades de intensidade mais baixa. A intensidade, no entanto, é subjetiva e varia de pessoa para pessoa.

Potencializando o EPOC para maximizar a perda calórica

Para potencializar o EPOC e, consequentemente, otimizar a perda calórica, Hillary sugere diversificar os tipos de exercícios e manter uma alta intensidade durante a prática. Além disso, destaca a importância de uma alimentação adequada após o treino, alinhada a um planejamento de exercícios. Consultar um nutricionista pode ser benéfico para prolongar os efeitos do EPOC.

EPOC: aliado na perda de peso e na melhora da aptidão física

A queima calórica pós-exercício, de acordo com diversos estudos, depende da intensidade e da duração do treino. Hillary ressalta que esses valores variam entre estudos e indivíduos, mas destaca a relevância do EPOC para a perda de peso, recuperação muscular e melhoria da aptidão física. No entanto, enfatiza que o EPOC não deve ser o único determinante para a perda de peso, sendo essencial combinar exercícios regulares, uma alimentação saudável, hidratação e uma boa qualidade de sono.

Fonte: Metrópoles

LEIA TAMBÉM: Escolher a roupa esportiva adequada evitará riscos de saúde ao se exercitar