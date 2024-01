Aumente os hormônios da felicidade com esses 5 hábitos fáceis

Refletir sobre o que realmente significa a felicidade pode ter um toque místico. Ao longo da história, a humanidade tem buscado incansavelmente a resposta para essa pergunta, mas não encontrou uma resposta única. Desde os filósofos dos tempos antigos até os pensadores modernos, todos se embarcaram na busca por compreender esse estado de bem-estar que todos desejamos.

O curioso é que, apesar de todos esses esforços, não existe uma única definição de felicidade. Cada pessoa tem sua própria perspectiva, seus próprios fatores que contribuem para alcançar esse estado de felicidade. Em resumo, a felicidade é tão diversa quanto as pessoas que a experimentam, e talvez nessa diversidade esteja a verdadeira magia desse conceito tão fascinante.

Provavelmente todas as abordagens existentes sobre a felicidade têm parte da verdade e com cada uma delas se poderia alcançar essa felicidade que todos desejam. A National Geographic revisou estudos sobre o assunto e concluiu que existem 5 hábitos que ajudam a alcançar a felicidade.

5 hábitos fáceis para ser feliz

1. Falar em voz alta sobre suas emoções

Um estudo publicado na ‘National Library of Medicine’ destaca a importância de rotular as emoções. De acordo com esta pesquisa, quando você dá um nome ao que está sentindo, você está reduzindo a atividade de uma parte do seu cérebro chamada amígdala, que normalmente é ativada quando se experimenta emoções intensas.

Os psicólogos apoiam esta ideia e sugerem que escrever ou falar sobre as emoções pode ser benéfico. Este hábito não apenas permite que você processe o que está sentindo, mas também ajuda a se distanciar dos problemas, olhando-os de uma perspectiva mais objetiva.

2. Você deve socializar, mesmo que isso seja difícil para você

O ser humano é projetado para socializar e o bem-estar depende em grande parte das relações interpessoais. Portanto, dedicar tempo à socialização, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia, é fundamental para desfrutar de uma vida mais feliz.

O famoso estudo de Harvard Estudo do Desenvolvimento Adulto, que durou nada menos que 85 anos (começou em 1938), demonstrou que os relacionamentos positivos ao longo da vida são o que tornam as pessoas mais felizes. De acordo com a pesquisa, as pessoas que têm amizades sólidas aos 50 anos chegam aos 80 em melhor forma do que aquelas que não as têm.

3. Faça todo o exercício que você puder

Fazer exercício faz parte da receita da felicidade. A famosa citação latina ‘mens sana in corpore sano’ tem sido respaldada pela ciência atual. Um estudo realizado pelas universidades de Oxford e Yale, publicado no ‘The Lancet’, demonstra que fazer exercício traz mais felicidade do que a riqueza material.

4. Abraçar ajuda a curar

O contato físico, como abraços, tem a capacidade de reduzir a liberação de cortisol no cérebro e estimular a liberação de ocitocina e serotonina, melhorando o humor. Um estudo publicado na revista ‘PLOS ONE’ revela que receber ou dar um abraço pode ajudar a mitigar os sentimentos negativos que surgem durante um conflito pessoal.

5. Sempre fale consigo mesmo de forma positiva

Assim como os relacionamentos com os outros são essenciais para uma vida feliz, nosso relacionamento conosco mesmos também é. Muitas vezes, em momentos em que não atendemos às nossas expectativas, tendemos a nos enviar mensagens negativas, como “sou um desastre” ou “sempre erro”. Isso tem um impacto na forma como nos percebemos e em nosso comportamento futuro.