As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda, 15 de janeiro.

Sagitário

A Imperatriz

Esta carta lhe diz que seu lado materno está à flor da pele e que esta semana você será o centro das atenções de todos ao seu redor. Mas também alerta que você deve ser cauteloso com as decisões que tomará para o futuro. A rotina e os costumes devem ser invertidos para que tudo o que você planeja flua da melhor forma. Você é muito focado no amor próprio e isso é importante para que quando alguém entrar na sua vida você esteja preparado para abrir o seu coração.

Capricórnio

Cois de espada

Você está esperando por uma resposta que lhe permitirá resolver alguns conflitos. É preciso cultivar alianças, ser mais sociável, confraternizar, mas nada disso significa depender dos outros para progredir. Se você permanecer positivo esta semana, tudo ficará bem, mas você deve ter paciência para esperar. A carta lhe diz que em breve você conhecerá alguém que mudará sua vida, fará você se sentir especial e será capaz de tirar do seu coração aquele passado que tanto te machucou.

Aquário

Seis de Copas

Esta semana você deve se proteger muito das más energias que existem em seu ambiente de trabalho, seguir sua intuição e sua inteligência para resolver qualquer conflito que surgir. Não deixe que os obstáculos o ceguem e impeçam que você tenha paciência e tolerância suficientes para seguir em frente. Você vai conseguir, mas faça a sua parte para que as coisas fluam melhor. Você tem amor diante de você e fica cego. Não o deixe esperando porque você pode perdê-lo. Lembre-se que o trem passa e se você não embarcar ele te abandona.

Peixes

Roda da fortuna

Esta semana você vai encerrar um ciclo em sua vida que o deixou estagnado e por isso não conseguiu avançar em cada meta proposta. Os caminhos se abrem e você deixa o passado para trás para viver o presente e o agora. A partir do momento em que você sentir que seu coração está se curando, a prosperidade e o sucesso estarão ao seu lado. Saia dessa depressão e aproveite o que o universo lhe dá. É hora de procurar aquele amor que você abandonou porque não se sentia preparado para assumir o relacionamento. É hora de buscar a felicidade.

