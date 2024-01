As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda, 15 de janeiro.

Leão

O carro

Você terá uma semana de muito trabalho pela frente, mas isso lhe deixará com muito boas recompensas financeiras. Não desmaie por causa das energias negativas que estarão ao seu redor, você é forte e se ouvir a sua intuição tudo correrá muito bem. Depende de você que sua vida profissional melhore e que suas finanças aumentem. Você está em uma fase da sua vida onde só pensa em se divertir e aproveitar, isso é muito bom. No entanto, chegará o momento em que você pensará na estabilidade amorosa.

Virgem

Ás de Copas

Esta semana você inicia um novo relacionamento que mudará definitivamente seus planos profissionais e pessoais. Seu futuro tomará outro rumo que fará com que você se sinta não apenas satisfeito, mas completamente realizado. Você só precisa ter cuidado com seus medos. Supere-os e verá que avançará como nunca esperava. Você gosta de um relacionamento estável, que enriquece sua vida e faz você se sentir realizado, mas o ciúme e as inseguranças às vezes pregam peças em você. Cuidadoso.

Libra

Cinco de Copas

Esta semana traz uma mensagem esperançosa de que as coisas vão dar certo se você se dedicar a isso. A primeira coisa que você deve fazer para estar em harmonia é organizar a sua casa, que é o seu templo, onde você abre a porta e deixa todos os problemas do lado de fora e se sente em uma paz saudável. Dessa forma você garantirá que as energias fluam e os projetos sejam direcionados. O importante é que você assuma que terá que fazer mudanças para que tudo corra bem. A carta também informa que você conhecerá uma pessoa que o ajudará a se concentrar e com ela renascerá o romance que o fará viver novas experiências.

Escorpião

Oito de Copas

Esta carta fala da sua generosidade e nobreza, por isso esta semana você será portador de uma notícia muito boa para sua família que irá harmonizar o ambiente. Dê tudo de si porque não se trata de você; É sobre o que você faz pelos outros e como isso o faz se sentir feliz. Você é a pessoa certa para garantir que o ambiente de trabalho recupere a paz e a dedicação ao que é realmente importante, resolver e sair da estagnação. Sua boa ação será recompensada pelo universo. Não desconte a pressão que você exerce sobre o seu parceiro neste momento, não vale a pena arriscar o relacionamento por situações que são temporárias.

