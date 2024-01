As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda, 15 de janeiro.

Áries

Dez de Paus

É uma semana de grande pressão económica e que tem impacto na sua saúde mental e física. Deixe de lado a preocupação e reflita sobre qual o melhor caminho que você deve seguir para solucionar os problemas e seguir em frente. A partir do esforço e dedicação que você coloca no que faz você alcançará resultados. Aquela pessoa especial que entrou em sua vida sugere que vocês tentem morar juntos para planejar um futuro juntos. É uma oportunidade que ambos devem aproveitar.

Touro

Seis de Espada

Esta semana será de muita reflexão e aprendizado porque você deve buscar dentro de si o que deseja fazer para o seu futuro. Você não pode permitir que outros intervenham nas decisões que só você deve tomar. Confie em si mesmo e na sua intuição de que você será capaz de alcançar tudo o que planejou. Tantas decepções amorosas fizeram de você uma pessoa de coração mais duro. Não deixe que isso prejudique a oportunidade com esse ser especial que entrou em sua vida. O mais importante é que ele te valorize e queira estar ao seu lado.

Gêmeos

Cavaleiro de Ouro

Será uma semana de muito trabalho que lhe permitirá terminar muitas coisas que estava atrasada e você se organizará para que o que aconteceu não aconteça novamente com você. Você aprendeu com a experiência e isso faz de você uma pessoa melhor, não só para ajudar a si mesmo, mas também aos seus entes queridos. Você só precisa dar um passo para voltar aos trilhos. A carta conta que depois de ficar um tempo sozinho, você aprendeu a se cuidar e a colocar suas necessidades como prioridade. Agora você se dá a oportunidade de consolidar um novo relacionamento em seus próprios termos e deixando os medos para trás.

Câncer

Cavaleiro de Copas

Os próximos dias serão de organização do trabalho porque você está em um ponto sem volta para entregar os resultados do negócio que foram colocados em suas mãos para seguir em frente. Tudo correu bem, mas é necessário fazer mais esforços para concluí-lo com sucesso. Prepare-se porque esta semana você vai conhecer alguém que vai mudar a sua vida, mexer com sentimentos e ser um turbilhão de paixões que vão se desencadear e que vão te deixar muito feliz. Mas será momentâneo, então aproveite enquanto durar porque será a sua preparação para algo definitivo que o universo reserva para você.

