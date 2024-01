As 6 melhores cores de sapatos que combinam com tudo e que farão você parecer incrível

O mundo da moda continua em constante evolução, mas existem certas regras e princípios que permanecem inalterados ao longo do tempo. Uma das perguntas mais frequentes, especialmente quando se busca otimizar o guarda-roupa, é “Quais cores de sapatos combinam com tudo?”.

Quais são as cores de sapatos que combinam com tudo?

É uma pergunta que surge devido à relevância dos sapatos como complemento essencial em qualquer vestuário. Desde sapatos sociais até tênis, escolher a cor adequada pode ser ideal para elevar qualquer conjunto ou, pelo contrário, destoar completamente.

As cores de sapatos que combinam com tudo são o preto, branco e nude. O preto traz elegância e sobriedade, o branco proporciona frescor e versatilidade, e o nude complementa com a sensação de continuidade da pele.

Os 6 melhores cores de sapato que combinam com todos os looks

O clássico preto: é uma cor para todos os guarda-roupas, pois combina tanto em roupas como em calçados, além disso, é uma das mais fáceis de combinar. Seja em diferentes texturas ou até mesmo com tons da mesma cor.

Branco, cor em tendência: o branco se tornou uma cor inconfundível em muitos trajes, por isso é possível ver essa cor em diferentes tipos de calçados, mas seu uso majoritário se limita aos tênis.

A cor nude: é uma cor que veio para ficar e se tornou uma alternativa diferente ao branco e ao preto, mas igualmente simples de combinar.

Diferente, mas elegante a cor marrom: especialmente quando usado em couro marrom, é um tipo de calçado que, apesar de seu material, é um ótimo complemento para estilos descontraídos, como visto em looks com jeans e botas marrons.

Cor azul neutro: é uma cor fria que se aproxima muito do preto visualmente, mas tem um toque de realce diferente de todas as peças.

Tons metálicos: dourado e prateado. São ideais para sapatos formais ou de salto. É um calçado que costuma ser o destaque em eventos de gala.