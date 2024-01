Alcance seus objetivos de saúde e bem-estar com a ciência

Dormir é importante

Um sono de qualidade afeta tanto a saúde mental como a física. Não só melhora o humor e os níveis de energia, mas também desempenha um papel fundamental na saúde do coração, na regulação do açúcar no sangue, na função mental, na força do sistema imunológico e no alívio do estresse. Uma boa noite de sono pode reduzir o risco de doenças e insuficiências cardíacas, regular o açúcar no sangue, reduzindo assim o risco de diabetes tipo 2, e melhorar as funções cognitivas. Além disso, um sono adequado está relacionado ao fortalecimento do sistema imunológico, o que ajuda o organismo a combater infecções e reparar tecidos. Tente ir para a cama mais cedo e evite a exposição a luzes brilhantes, assim como o uso do telefone antes de dormir.

Foco na mente

A saúde mental é tão importante quanto a física. A atenção plena, a meditação e as atividades de relaxamento podem reduzir enormemente o estresse e melhorar o bem-estar mental geral. O exercício mental regular, como desafios cognitivos e interação social, pode melhorar a agudeza mental e ajudar a manter uma mente saudável. Para ter um 2024 satisfatório, considere conversar com estranhos, experimentar um susto emocionante e aceitar a imprevisibilidade da vida. A ciência sugere que essas ações podem aumentar sua felicidade, capacidade de recuperação e reduzir o estresse. Além disso, sugerimos que você aceite um novo desafio aprendendo uma nova habilidade. Isso não apenas aumenta a plasticidade cerebral, ajudando na adaptabilidade e no recabeamento da mente, mas também enriquece seu crescimento pessoal.

Cuide sua alimentação

Uma dieta equilibrada é essencial para manter os níveis de energia, o sistema imunológico e a saúde em geral. Alimentos ricos em nutrientes aumentam a energia e melhoram as funções corporais, enquanto a moderação na dieta ajuda a manter um peso saudável e prevenir doenças crônicas. De acordo com a ciência, uma dieta variada com o equilíbrio adequado de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais é crucial para o funcionamento ótimo do organismo. Estudos indicam que alimentos junk food, incluindo chocolates após as refeições, podem afetar negativamente a saúde mental e física. Quanto aos alimentos "verdes", pesquisas confirmaram que um arco-íris de frutas e legumes de diferentes cores pode melhorar a saúde do cérebro e reduzir o risco de doenças cardíacas.

Trabalhe o seu corpo

A atividade física regular é vital para a saúde e o bem-estar. O exercício tem sido relacionado a maiores volumes cerebrais nas regiões da memória e aprendizado, indicando seu impacto positivo nas capacidades cognitivas. Atividades físicas como caminhar, correr ou praticar esportes podem melhorar a saúde cerebral, mesmo com níveis moderados de atividade, como menos de 5.000 passos por dia. O exercício também fortalece os ossos e os músculos, melhora o funcionamento diário e reduz o risco de quedas e lesões em adultos mais velhos. Foi comprovado que aumenta as chances de viver mais tempo, e até mesmo pequenos aumentos na atividade têm um impacto significativo. Em 2024, faça um esforço para cuidar melhor da sua pele. Este órgão tem um impacto significativo na saúde geral. Quando a pele está seca ou danificada, pode liberar substâncias bioquímicas que causam inflamação em todo o corpo, o que pode afetar órgãos vitais como o coração e o cérebro. Um cuidado adequado da pele, incluindo o uso de protetor solar e hidratante, pode fazer mais do que preservar sua aparência jovem; também pode influenciar positivamente sua idade biológica.

Melhore sua vida sexual

Uma vida sexual saudável é importante para o bem-estar geral. A comunicação aberta com o seu parceiro e a compreensão das necessidades pessoais são essenciais. Uma vida sexual satisfatória pode contribuir para o equilíbrio emocional e a saúde física, melhorando a intimidade e a satisfação do relacionamento. Para os pais que estão preocupados em ter conversas difíceis com seus filhos este ano, estudos mostram que responder às suas perguntas de forma honesta e direta ajuda a criar uma base positiva. Dessa forma, será muito mais fácil abordar temas mais complexos no futuro.

Uma nova vida outra vez

Veja o depoimento de Anna Sirota, Diretora Editorial em São Petersburgo:

“Como você está nas primeiras semanas de trabalho? Você conseguiu recarregar as energias durante as férias, ou já está contando os dias que faltam para as próximas férias?

Sempre sinto que preciso descansar depois das férias. Fico completamente exausta durante os fins de semana "longos". E não é que faça algo extraordinário, mas fico muito cansada. Mas não há escapatória; tenho que de alguma forma voltar ao ritmo de trabalho.

A cada temporada de férias, decido começar uma nova vida. Mas antes, tenho que acabar com os meus maus hábitos. Tenho vários, mas há três principais que realmente me atrapalham.

Em primeiro lugar, adoro comer algo pouco saudável à noite e comer à noite em geral. Em segundo lugar, costumo ir para a cama muito tarde e, durante os feriados ou férias, minha hora de dormir acaba sendo por volta das 3-4 da manhã. E, em terceiro lugar, sou preguiçosa. Qualquer atividade física é uma tortura para mim. Não gosto de esportes, pronto, embora eu entenda que movimento é vida. Então, há muitos anos, tenho tentado encontrar uma atividade que eu goste. Nem vou falar sobre academias: são incrivelmente entediantes. A ideia de correr me assusta por causa dos problemas nas articulações e ter que acordar cedo.

Não sei andar de bicicleta nem patinar no gelo. Não sou boa nadadora. Há dez anos decidi experimentar yoga. No geral, gostei e até fiquei mais flexível, mas nunca aprendi a fazer a posição de cabeça. E em vez de perder peso, ganhei cerca de 7 quilos em 6 anos.

Deixei o yoga e comecei a dançar. O que posso dizer... é incrível, divertido e interessante. É benéfico não apenas para o corpo, mas também para o cérebro. Dizem que dançar reduz o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Mas uma mulher sozinha nesse hobby está em risco. Às vezes, você passa metade da aula esperando sua vez de dançar com um parceiro. (Aliás, recomendo as aulas de dança para todos os homens para aumentar sua autoestima. Em que outro lugar uma fila de mulheres se formará para você? A menos que você seja ginecologista, é claro). Pensei muito sobre o que fazer a respeito e me lembrei do aquaeróbica.

Aqui não precisas de ninguém, só precisas agitar os braços e as pernas ao ritmo da música, tentando não engolir água. Fui a uma aula experimental e fiquei surpreendido ao constatar que nos clubes desportivos, bastante caros, há poucos jovens. Nos balneários, saunas e piscina, suavam e ofegavam ao meu lado principalmente os "mais velhos".

Depois de pensar um pouco, percebi que tudo fazia sentido. As crianças já estão crescidas, a aposentadoria ainda está longe e nossos salários, dizem, estão aumentando. Então, é o momento perfeito para começar a preservar o que nos resta de saúde. Olhei para essas “avós” tão incríveis e prometi a mim mesma me associar no próximo ano. De qualquer forma, é mais fácil fazer isso do que parar de comer à noite e ir dormir mais cedo. O preço considerável da adesão me motivará pelo menos no começo, e talvez eu consiga fazer isso. Todo mundo faz, por que eu não? Manterei vocês informados