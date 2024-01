5 cortes perfeitos para ter cabelos lisos impecáveis em 2024

O corte de cabelo desempenha um papel crucial na expressão única de estilo e personalidade das mulheres com cabelos lisos. Se você busca um visual dinâmico e moderno, os cortes em camadas são a solução para adicionar movimento e textura, proporcionando um efeito volumoso e arejado. A escolha do comprimento do cabelo também é significativa, oferecendo uma ampla gama de opções para expressar individualidade.

1 - Corte borboleta: encanto e versatilidade

Corte borboleta/ reprodução

O corte borboleta é uma opção encantadora que proporciona uma abordagem única e estilizada para transformar o visual. Com camadas suaves que se abrem, assemelhando-se às asas de uma borboleta, este corte é particularmente eficaz para um estilo romântico e leve. Sua versatilidade permite adaptação a diferentes comprimentos, garantindo uma escolha cativante que combina o charme da natureza com a beleza dos fios lisos.

2 - Franja: toque versátil e atemporal

Franja/ reprodução

A franja para cabelo liso é uma escolha versátil e atemporal que pode transformar significativamente o visual. Seja uma franja reta e elegante ou mais longa e desfiada, a franja adiciona estilo e personalidade. Além do apelo estético, ela oferece a oportunidade de disfarçar testas mais altas ou realçar características específicas do rosto, tornando-se uma opção popular para atualizar o visual de maneira elegante e moderna.

3 - Bixie: modernidade nos cortes curtos

Um híbrido entre o pixie e o bob alongado, o estilo Bixie resgata a tendência dos anos 1990, conquistando adeptas neste ano. Ideal para quem gosta de cortes curtos e busca inovação no visual, o Bixie é uma escolha moderna e ousada.

4 - Bob clássico: simplicidade e sofisticação

Bob clássico/ reprodução

O corte bob clássico para cabelo liso é uma escolha elegante e atemporal. Caracterizado por um comprimento na altura do queixo, com pontas retas e contornos nítidos, destaca a suavidade natural dos fios lisos. Sua versatilidade, facilidade de manutenção e estilo o tornam uma escolha popular para mulheres que buscam uma opção prática e sofisticada.

5 - Longo com movimento: elegância versátil

Cabelo longo/ reprodução

O cabelo longo com movimento para fios lisos destaca a fluidez e a suavidade. Com camadas estrategicamente cortadas, proporciona textura e movimento, evitando uma aparência monótona. Ideal para experimentar diferentes looks, equilibra elegância e casualidade, sendo uma escolha versátil para um visual exuberante.

Dicas de Verão: Além dos cortes perfeitos, saiba como cuidar dos seus cabelos no verão. Proteja-os dos raios UV, água salgada e cloro, aplicando protetor solar capilar e realizando hidratação regular para manter a saúde capilar vibrante durante a temporada.

Fonte: TV Foco