4 filmes que vão te fazer abrir os olhos quando você se confunde com as intenções de um homem

Seja uma semana, meses ou até mesmo anos desde que você está saindo com um homem, pode acontecer de você ainda não saber realmente para onde estão indo. Ele te diz que te ama, te enche de mensagens bonitas e presentes caros, mas suas ações não são totalmente claras. Em um momento você pode se sentir a mais sortuda por tê-lo ao seu lado e no próximo, está em um mar de incertezas se têm futuro juntos ou não.

O certo é que quando as intenções de um homem em relação a você são confusas, é hora de parar e pensar que a incerteza não é amor e também não permite que você avance ou construa algo. Sim, talvez seja um golpe duro de realidade, mas você nunca será suficiente para alguém indeciso que não sabe o que quer ou que apenas procura preencher algum vazio.

Você merece alguém que esteja seguro e tenha certeza do que quer, alguém que demonstre com ações, não apenas palavras, o quanto quer um futuro ao seu lado.

Se ainda está difícil de entender, talvez funcione ver isso em alguma produção hollywoodiana, pois assim como existem filmes que nos ensinam sobre amores bonitos e nos levam a romantizar a vida ao lado de alguém especial, também há alguns que nos abrem os olhos.

Ele Não Está Tão a Fim de Você

Em 2009, a comédia romântica ‘Ele Não Está Tão a Fim de Você’ chamou a atenção do mundo com sua abordagem humorística e identificável dos relacionamentos modernos. Baseado no livro de autoajuda mais vendido com o mesmo nome, o filme explora as complexidades do namoro e as lutas que as pessoas enfrentam ao tentar decifrar sinais contraditórios de seus interesses amorosos. Sejamos honestas, todas já passamos por isso, mas muitas vezes nos recusamos a ser rejeitadas e nos contentamos com pouco. Este é definitivamente um filme que abre os olhos, por mais doloroso que seja perceber a realidade.

Amor, estúpido e louco

Amor, estúpido e louco Películas que te abrirán los ojos cuando un hombre no está seguro de ti (Warner Bros. Pictures)

Este filme segue a história de Cal Weaver, um homem de meia-idade que está passando pelos altos e baixos do amor depois que sua esposa pede o divórcio. Com a ajuda de um jovem encantador chamado Jacob, Cal aprende a arte da sedução e recupera a confiança no mundo dos encontros. ‘Amor, estúpido e louco’ oferece uma mistura de humor e momentos sinceros, explorando as complexidades dos relacionamentos entre diferentes gerações.

Por um lado, oferece uma trama emocionalmente honesta sobre términos e infidelidade, e uma descrição surpreendentemente precisa de como conquistar mulheres. Também é um retrato de como instintivamente perseguimos o que nos escapa.

Como Ser Solteira

Como ser solteira Filmes que vão abrir seus olhos quando um homem não tiver certeza sobre você (Warner Bros. Pictures)

Nesta comédia dramática, Alice, uma jovem que acabou de sair de um relacionamento de longo prazo, navega pela vida de solteira na cidade de Nova York com a ajuda de sua colega de trabalho Robin, que é amante de festas. Enquanto Alice explora encontros casuais, aventuras de uma noite e as pressões das expectativas sociais, ela aprende valiosas lições sobre autodescoberta, independência e a importância de encontrar a felicidade dentro de si mesma.

Amor Verdadeiro

Assim como “Ele não está tão a fim de você”, este filme apresenta diferentes histórias sobre rupturas, novos relacionamentos, paixões, aventuras fracassadas e amores não correspondidos. Entre as lições mais importantes que você aprenderá está o fato de que se alguém te ama, não se importará com o que os outros têm a dizer. Também é um lembrete de que quando alguém te ama de verdade, fará um esforço extra para estar ao seu lado. Outra grande lição deste filme é que devemos nos livrar da ideia de que “é a pessoa certa no momento errado”, porque na maioria das vezes é o momento errado e a pessoa errada.