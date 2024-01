Os 5 maiores erros que você costuma cometer com a sua roupa íntima

A roupa íntima é algo fundamental no dia a dia, mas mesmo assim, não estamos isentos de cometer erros que prejudicam nossa saúde e imagem pessoal.

Muitos deles têm sido perpetuados desde a infância, por desconhecimento ou priorizando o estético em vez do que realmente beneficia nossos genitais, o que causa a longo prazo infecções, irritações e desconforto.

Quais são os erros mais comuns ao usar roupas íntimas?

Muito apertados

Nesta seção, as mulheres costumam ser as que mais infringem a norma ao desejar se ver e se sentir sexy. No entanto, a roupa íntima justa ao corpo pode causar irritações em seus genitais, especialmente se estiverem na pós-menopausa ou usando contraceptivos hormonais, o que diminui a lubrificação vaginal.

Dormir sem roupa íntima ajuda a prevenir maus odores e permite que os órgãos genitais respirem Freepik

"A ginecologista Octavia Cannon afirmou que se a sua roupa íntima está deixando marcas na pele, você estará se colocando em risco de infecções vaginais e erupções cutâneas", relatou ao El Confidencial.

É melhor evitar fios e tangas

Sim, eles parecem muito bonitos, mas também são um grande fator de risco para infecções vaginais. A razão é que eles entram em contato com o ânus, o que faz com que o atrito transporte as bactérias para a vagina, como o estreptococo, que pode causar desconforto. É melhor evitá-los!

O material importa

Não apenas a forma ou o design são algo a considerar, mas também o material de confecção. A roupa íntima deve ser de algodão para que seja agradável ao toque, não prejudique a pele, permita a transpiração e não fique muito apertada. Coisas que não acontecem com tecidos como seda ou lycra.

A roupa íntima deve ser confortável e feita de algodão. Você pode procurar um modelo que embeleze sua silhueta, sem se colocar em risco. (Freepik)

Detergente sem odor

Existem vários produtos no mercado, como detergentes ou amaciantes, que na realidade fazem com que os fungos proliferem na sua área íntima devido aos produtos químicos que os compõem. Para evitar problemas, sempre procure por detergentes sem aromas ou perfumes.

Mudá-la diariamente

Apesar de muitos acharem isso redundante, há pessoas que não trocam de roupa íntima diariamente e isso as torna mais vulneráveis às bactérias. Além disso, dormir nu é altamente recomendado para permitir que nossos genitais respirem.