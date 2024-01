5 ingredientes para hidratar suas unhas de forma natural: são fáceis de conseguir e usar

A aparência das unhas é vital porque elas refletem muito sobre nossa higiene, saúde e estilo pessoal, mas a maioria acredita que seus cuidados se limitam à manicure e tratamentos caros.

Devido a esse pensamento, nem sempre as protegem do contato com diferentes superfícies e produtos químicos, nem se preocupam em hidratá-las, o que acaba prejudicando-as com o passar do tempo.

No entanto, existem inúmeros ingredientes naturais com propriedades que ajudam a dar força e hidratação sem causar nenhuma reação. Na verdade, muitas pessoas até os têm em casa.

Ingredientes naturais para nutrir e hidratar suas unhas

Se você não sabe quais são, a seguir, apresentamos cinco deles que possuem benefícios hidratantes para suas unhas e como usá-los, de acordo com o site Mejor con salud.

Óleo de coco

Trata-se de um ingrediente que não só pode hidratar, mas também nos ajuda a proteger unhas e cutículas de fungos, quebras e infecções graças às suas propriedades antibacterianas e antifúngicas.

Se quiser usar, basta pegar um pouco de óleo de coco e massagear em cada unha. Deixe absorver completamente sem enxaguar e repita o mesmo processo diariamente.

Azeite de oliva

O famoso óleo hidrata as unhas e as fortalece contra quebras e enfraquecimento. Além disso, graças aos seus ácidos graxos e antioxidantes, ele penetra muito bem nas cutículas e estimula a regeneração celular.

Para usá-lo, despeje um pouco do popular ingrediente em uma tigela pequena, mas larga. Em seguida, mergulhe suas unhas nele por 20 minutos. Banhe seus dedos com o óleo diariamente.

El aceite de oliva hidrata las uñas y las fortalece de quiebre y debilitamiento (Unsplash)

Óleo de amêndoas

Não é apenas bom para as unhas porque fornece ácidos graxos, vitamina E e nutrientes para mantê-las hidratadas e fortes. Além disso, cria uma barreira contra toxinas e agentes que causam fraqueza.

Para usar, basta molhar um pincel em óleo de amêndoa. Em seguida, aplique pinceladas nas unhas com o óleo. Deixe agir sem lavar. Aplique todas as noites para obter melhores resultados.

A vaselina é útil para muitas coisas; entre elas, conservar as unhas fortes e saudáveis, graças às suas gorduras naturais e minerais que ajudam a fortalecer a lâmina ungueal e evitar que ela quebre.

Além disso, usá-lo é muito simples. Basta pegar um pouco do ingrediente e esfregar sobre a unha até que esteja totalmente impregnada. O mesmo pode ser usado no mínimo três vezes por semana.

A vaselina é muito boa para manter as unhas fortes (Unsplash)

Óleo de vitamina E

O óleo ajuda no crescimento saudável das unhas e acalma os danos causados por produtos químicos e toxinas. Ao aplicá-lo, também protege as cutículas e reduz o risco de infecções fúngicas.

Se escolher este ingrediente para hidratar, tudo o que precisa fazer é quebrar uma cápsula de vitamina E e esfregar nas suas unhas secas ou opacas duas vezes por dia. Tente fazer isso três vezes por semana.