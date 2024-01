5 cortes para cabelos cacheados que valorizam sua beleza e deixam mais jovem: ideais para mulheres de 50 anos

Os cachos eram um problema para muitas mulheres no passado. Optavam por pranchas, produtos químicos e alisadores para os eliminar. Mas atualmente é diferente, aqueles que têm o privilégio de ter cachos os ostentam com dignidade.

Em 2024, os cabelos cacheados estarão na moda. Eles são cativantes e dão movimento e volume aos cabelos, elementos importantes que fazem uma mulher se sentir espetacular.

Estes 5 estilos vão fazer seus cachos parecerem muito naturais:

Corte para cabelo encaracolado shaggy

É um dos cortes de cabelo cacheado que mais rejuvenesce o rosto. O truque está em criar camadas longas da coroa até a nuca sem exagerar no desfiado, isso adiciona volume e movimento e se você adicionar franja cortina, fica espetacular.

Corte de cabelo long bob para cabelos cacheados

É um estilo que combina com qualquer tipo de rosto e a peculiaridade está no comprimento ideal, na altura dos ombros, para que os cachos sejam fáceis de manejar.

Corte de cabelo bob francês para cabelos cacheados

É uma das opções mais solicitadas nos salões de beleza porque é uma variação do clássico bob, mais curto atrás do que na frente e seu comprimento vai abaixo do osso da bochecha.

Corte para cabelo encaracolado com camadas em cabelos longos

Quanto mais camadas tiver, mais volume e cachos flexíveis serão obtidos. O detalhe está em cortar o cabelo regularmente para eliminar as pontas duplas. O importante nos cachos é mantê-los bem hidratados para que fiquem bonitos.

Corte de cabelo pixie para cabelo cacheado

O comprimento deste corte é mantido na parte superior da cabeça, enquanto a parte de trás e os lados são encurtados. É um dos cortes mais rejuvenescedores e perfeitos para exibir a naturalidade dos cachos.