3 remédios caseiros para combater a caspa naturalmente: são fáceis de preparar

A maioria das pessoas já lidou alguma vez na vida com a caspa. Trata-se de uma condição bastante comum no couro cabeludo que produz principalmente coceira e descamação.

As causas podem ser várias: desde o estresse e a genética até o cuidado inadequado do cabelo. Mas, geralmente, deve-se à superprodução de sebo e aos fungos que se alimentam dele.

“Acumulamos sebo no couro cabeludo e os fungos interagem com ele. O corpo detecta essa interação como irritante e aumenta rapidamente a produção de células da pele que se soltam e se apresentam como caspa”, explicou a especialista Veronica Joseph ao Byrdie.

Remédios naturais para combater a caspa em casa

Se uma pessoa tiver caspa, o melhor a se fazer é visitar um dermatologista. No entanto, se preferir tentar remédios caseiros antes, existem vários recomendados por especialistas em cabelo.

A seguir, apresentamos três dessas preparações naturais que ajudam a controlar e minimizar a caspa, de acordo com especialistas consultados.

Remédio com óleo de coco

Se a sua caspa for leve, o óleo de coco pode ser a solução porque hidrata o cabelo e o couro cabeludo. Além disso, contém vitamina E e K e é rico em ácido láurico, que pode controlar a caspa.

Para utilizar, basta misturar uma parte de óleo de coco com uma parte de óleo de jojoba em uma tigela. Em seguida, aplique sobre a cabeça e o cabelo conforme necessário, massageando por alguns minutos.

Uma vez concluída esta etapa, cubra o cabelo com uma touca de banho por meia hora. Após esse período, lave o cabelo com shampoo e enxágue com água. Esse processo deve ser repetido semanalmente.

"O óleo de coco tem alguns efeitos anti-inflamatórios e pode ajudar a hidratar o couro cabeludo, mas atenção: se a caspa for grave, não funcionará bem", afirmou a dermatologista Jenny Liu.

Remédio com bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um ingrediente anticaspa natural. Devido à sua textura e propriedades, ele elimina a sujeira, o excesso de gordura e as células mortas no couro cabeludo.

Uma forma de utilizá-lo é em uma preparação com água e alecrim. Basta adicionar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para cada xícara de água em uma garrafa de shampoo vazia e bem limpa.

Agite o recipiente para misturar bem, adicione três gotas de óleo essencial de alecrim para dar fragrância e estará pronto. Para aplicar, é necessário passar nos cabelos e massagear o couro cabeludo.

Após terminar, enxágue bem com água. A mistura pode ser deixada no chuveiro para uso posterior, mas essa preparação deve ser usada com moderação, preferencialmente, uma vez por semana.

O bicarbonato de sódio tem benefícios incríveis para o cabelo (Pixabay / Pexels)

Remédio com óleo essencial de limão

O limão é um ingrediente anticaspa econômico e eficaz porque o ácido cítrico que ele contém ajuda a limpar o excesso de gordura do couro cabeludo. No entanto, é uma arma de dois gumes.

De acordo com a especialista Shab Reslan, o limão é muito alcalino, o que pode causar danos no cabelo ou no couro cabeludo sensível. Por isso, a recomendação é usar óleo essencial de limão.

Desta forma, obtêm os poderes do ácido cítrico sem riscos. Se for combinado com óleo de amêndoas doces, consegue-se nutrir o cabelo ao mesmo tempo que se elimina o excesso de sebo.

Basta apenas misturar algumas gotas de óleo essencial de limão com duas colheres de óleo de amêndoas. Em seguida, massageie suavemente o couro cabeludo com a mistura antes de lavar com shampoo.

O tratamento deve ser repetido diariamente até que não seja mais necessário.