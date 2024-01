Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para os signos a seguir:

Leão

Amor, generosidade e bondade diante dos maus desejos daqueles que não querem o bem ao próximo. Você é um ser de luz, cheio de generosidade e alcançará a estabilidade mental que precisa. Coloque em prática a compreensão e controle emocional para tolerar.

Virgem

Lide com os problemas com paciência e busque momentos de reflexão para encontrar a solução. Você sabe que tudo envolve curar o coração e seguir em frente sem olhar para trás e com atitude positiva. Tenha harmonia para seguir em frente.

Libra

Existem erros para corrigir, mas isso não significa que você vai parar e se punir por algo que saiu do seu controle. Você logo verá que foi necessária essa experiência para aprender e que o amor tudo conquista.

Escorpião

Não se deixe derrotar, você é um ser muito forte e por mais difícil que seja a situação, você encontrará o caminho para seguir em frente com amor e prosperidade. Resista e continue o caminho, mesmo que esteja cheio de pedras.