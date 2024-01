Feng Shui: como ativar a planta Espada de São Jorge em janeiro para atrair dinheiro e boa sorte?

De acordo com o Feng Shui, as plantas são energias. Influenciam o estado de espírito, filtram a energia negativa e atraem a boa sorte, criando uma barreira protetora.

Em janeiro, sempre estamos procurando formas de mudar os espaços de nossa casa para fazer com que a energia da prosperidade flua e não há melhor maneira de fazer isso do que colocando uma planta no lugar exato.

Uma das plantas com maior energia para atrair boa sorte, abundância e prosperidade é a Espada de São Jorge ou sansevieria. Suas folhas verticais e pontiagudas em forma de “serpentes” não só são chamativas, mas também purificam o ar melhor do que a maioria das plantas, eliminando toxinas e “energias negativas”.

De acordo com o Feng Shui, você deve colocá-la no jardim, terraço ou varanda, pois ela precisa de muita luz para favorecer o seu crescimento, embora sem sol excessivo - não toleram bem o calor nem as correntes de ar. Você não deve regá-la muito, apenas quando perceber que o substrato está seco.

Passos para fortalecer a espada de São Jorge

Em janeiro, se diz que esta planta pode potencializar seus benefícios para o dinheiro se for ativada adequadamente. Estes são os passos para potencializá-la em sua casa: