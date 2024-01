Feng Shui: 5 coisas que todos têm em casa e que trazem má sorte e pobreza

De acordo com o Feng Shui, a energia do lar pode ter um impacto significativo nas vidas das pessoas. Os objetos e elementos que fazem parte da casa podem atrair energia positiva ou negativa, o que pode afetar a sorte, a prosperidade e o bem-estar geral. Nesse sentido, existem 5 coisas que devem ser eliminadas do lar porque podem trazer má sorte e pobreza em 2024.

Feng Shui: os 5 objetos e elementos que você pode ter em casa e que atraem má sorte e pobreza

Bilhetes e recibos antigos: ter esses tipos de objetos em casa é um sinal de muito azar se o objetivo principal é ter abundância econômica em 2024, já que eles estão altamente relacionados com gastos de dinheiro. Tê-los em casa atrairá má economia e pobreza.

Umidade: A umidade dentro de casa, seja em tetos, paredes com problemas de umidade ou fungos, é um mau presságio para o Ano Novo. De acordo com o Feng Shui, a umidade está relacionada à pobreza, sujeira, miséria e até mesmo doenças.

Os objetos que devem dizer adeus ao lar para não atrair má sorte em 2024

Produtos expirados: é muito provável que a maioria dos lares tenha produtos expirados. Isso pode variar desde alimentos, produtos de higiene até medicamentos. A solução mais eficaz é fazer uma limpeza para localizar esses produtos danificados e jogá-los no lixo.

Presentes de inimigos: Existem muitas pessoas que guardam presentes de pessoas invejosas ou que emanam más energias. Por isso, se você tiver algum objeto guardado que se enquadre nessas características, ele atrairá energia negativa para a casa. O ideal seria jogá-los fora ou presentear alguém, a fim de removê-los do lar.

Sapatos velhos: os calçados velhos ou não utilizados podem atrair a pobreza devido à sua relação com obstáculos e estagnação.