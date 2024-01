Escolher a roupa esportiva adequada evitará riscos de saúde ao se exercitar

Se um dos seus objetivos para 2024 é fazer exercícios para se manter em forma, você deve ter isso em mente ao realizar qualquer atividade física. É fundamental usar roupas adequadas para melhorar a mobilidade e prevenir o risco de lesões na pele, músculos e até mesmo nos ossos.

Quando se pratica exercício, a roupa que se usa pode ser tão importante quanto o próprio exercício. Usar o calçado e a roupa corretos para se exercitar pode proporcionar tanto conforto quanto segurança, por isso é importante considerar tanto o tecido quanto o ajuste.

O ideal é vestir roupas feitas de fibras naturais e evitar aquelas feitas de materiais sintéticos, incluindo o plástico. Certifique-se de que sua roupa não atrapalhe a realização de suas atividades. O ideal é que ela permita que você se mova com facilidade. A roupa não deve ficar presa nos aparelhos nem te impedir de se movimentar.

Especialistas recomendam usar roupas adequadas para se exercitar

Fabiola López, professora de Educação Física do Centro de Segurança Social (CSS) do Instituto Mexicano do Seguro Social (IMSS), lamenta que muitas pessoas, com a crença de que perderão peso rapidamente, usem roupas ou cintas de plástico em várias partes do corpo, especialmente no abdômen, nos braços ou nas pernas.

"Isto pode ser prejudicial para a saúde, pois em vez de perder gordura, o que se perde é água. Ou seja, provoca-se uma desidratação, muitas vezes grave, algo particularmente arriscado para pessoas com doenças crônicas-degenerativas, como diabetes mellitus ou hipertensão arterial, ou idosos." — Fabiola López

Todos devem se assegurar que sua roupa não atrapalhe ao realizar exercícios

A especialista em Educação Física instou a população em geral a não utilizar esse tipo de roupas e também não recorrer ao plástico para perder peso rapidamente.

O melhor é realizar algum tipo de exercício de três a cinco vezes por semana, durante pelo menos 30 minutos consecutivos, e consultar o médico sobre a rotina e alimentação mais adequadas para cada pessoa.

“Ao usar roupas que permitam que a pele ‘respire’, evitamos que a umidade seja retida e, portanto, o mau odor e até mesmo o aparecimento de infecções fúngicas, como costuma acontecer com os pés se não usarmos meias e calçados adequados”, destacou.