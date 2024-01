Cuidados essenciais para proteger os lábios no verão

Cuidados labiais no verão/ reprodução

Os lábios, compostos por um tecido extremamente sensível, sofrem frequentemente com queimaduras, ressecamentos, rachaduras e fissuras labiais. Esses problemas são mais comuns em períodos de calor intenso ou frio rigoroso, como no verão, que iniciou em 21 de dezembro, e no inverno.

Dermatologista explica as causas distintas

A dermatologista Mônica Aribi esclarece que, embora ambos os extremos de temperatura possam resultar em situações desagradáveis nos lábios, as causas são diferentes. A queimadura solar, por exemplo, altera a estrutura celular, levando os lábios a ficarem mais ressecados, descamativos, com o surgimento de fissuras e rachaduras. Por outro lado, o frio causa uma queimadura peculiar, caracterizada pela desidratação.

LEIA TAMBÉM: Principais causas para surgimento do herpes labial; como controlar

Prevenção efetiva e cuidados recomendados

Cuidados labiais no verão/ reprodução

Diante dessas adversidades climáticas, como podemos prevenir queimaduras e ressecamentos nos lábios durante o verão? E qual é a abordagem adequada para o tratamento? A resposta está na hidratação constante e frequente, utilizando formulações ricas em vitaminas e antioxidantes. Mônica destaca que produtos específicos para hidratação local podem conter filtros solares, protegendo os lábios contra danos causados pela exposição ao sol.

LEIA TAMBÉM: Estresse e saúde vascular: uma conexão perigosa

Proteja seus lábios, desfrute do verão com conforto

Em resumo, entender as causas das queimaduras e ressecamentos labiais é crucial para adotar medidas eficazes de prevenção e tratamento. A orientação da dermatologista Mônica Aribi destaca a relevância da hidratação regular, combinada com produtos específicos e a proteção solar, proporcionando aos seus lábios o cuidado necessário para enfrentar os extremos climáticos. Siga essas recomendações simples e aproveite o verão com lábios saudáveis e confortáveis.

FONTE: Alto Astral

LEIA TAMBÉM: Como fazer botox caseiro, nova tendência que promete efeito lifting