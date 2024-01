‘Corte bob ondulado’ com mechas: o corte ideal para cabelos cacheados que rejuvenesce e traz elegância

Com a passagem dos primeiros dias de janeiro, as tendências adquiriram uma nova forma, estipulando entre o mais popular do streetstyle a cor vermelha, o grande volume floral e os laços, criando uma atmosfera romântica e ultra feminina que torna este ano um dos mais adoráveis.

Mas a roupa não é a única coisa que já definiu a tendência em termos de modas mais populares, também a estética, entre maquiagem e cortes de cabelo, há um que permanecerá no gosto do público, o bob.

O corte bob adquiriu uma grande força desde 2023, tornando-se o favorito de várias famosas que têm contagiado as amantes da moda, sendo um dos protagonistas do streetstyle.

Considerado um dos mais elegantes e também aprovado por Carolina Herrera, este é o corte favorito para mulheres maduras, sendo sinônimo de sofisticação. Mas, este ano, uma nova tendência está surgindo que promete dar uma reviravolta a este estilo para que ele permaneça atual nos salões de beleza.

O que é o Wavy bob (bob ondulado)?

Entre todas as versões de bob, há uma que tem o sucesso garantido para a próxima temporada, esse novo estilo é perfeito e sem dúvida uma aposta que as mulheres de cabelo ondulado vão amar, pois, entre todos os seus benefícios, ajuda quem o utiliza a parecer vários anos mais jovem.

O cabelo ondulado costuma ter alguns desafios de estilo, no entanto, os especialistas em cabeleireiro recomendaram uma variante do corte bob que será sedutora para mais de uma mulher que tenha cabelos com essas características.

Manter cachos no lugar, enquanto se mantém um visual atual pode ser difícil, mas o Wavy Bob, com mechas, é um estilo que traz juventude, movimento e volume, além de ser ideal para a próxima temporada.

A este tipo de corte, que por si só já é uma opção de estilo encantadora, adiciona-se um look com mechas, sendo as mais recomendadas as 'money piece'.

O que são as mechas ‘money piece’?

O corte de cabelo bob ondulado favorece principalmente as mulheres com rosto quadrado, pois ajuda a alongá-lo. Além disso, é de baixa manutenção e muito fácil de pentear. Para esse estilo, você pode combinar algumas mechas que deixarão seu visual jovem e atraente.

As ideais para esse corte são as mechas ‘money piece’, uma variante da técnica balayage que se concentra em dar destaque às mechas da parte frontal do rosto. Essas mesmas mechas podem ser apenas pintadas nessas partes ou tingir a outra parte do cabelo para dar uma aparência mais jovem, reduzindo anos e exibindo um cabelo atraentemente livre.