Aumentando os benefícios do espinafre: a importância de não cozinhar

O espinafre, reconhecido por sua riqueza em ferro, cálcio, potássio e vitaminas B6, C e K, é uma excelente fonte de antioxidantes, incluindo a luteína, que pode reduzir o risco de diversas doenças, conforme apontado pela Harvard Health Publishing.

Avaliação da escola de medicina de Harvard: evitar o cozimento para preservar luteína

Ao analisar um estudo da Food Chemistry, a escola de medicina da renomada universidade norte-americana sugere que a melhor maneira de obter o máximo de luteína do espinafre é não cozinhá-lo. Os pesquisadores realizaram medições após diferentes métodos de preparação, concluindo que, após 90 minutos de fervura, a hortaliça perdeu até 90% dos níveis de antioxidantes. Fritura e cozimento a vapor também resultaram em significativas reduções.

LEIA TAMBÉM: 7 estratégias para emagrecer em 30 dias, segundo nutróloga

A recomendação: consumo na forma líquida

Espinafre para a saúde/ reprodução

Apesar da preferência por consumir o espinafre cru, os estudiosos recomendam processá-lo na forma líquida, seja em smoothies ou sucos, para liberar mais luteína das folhas. Essa abordagem busca maximizar a absorção de nutrientes sem comprometer os benefícios antioxidantes.

A controvérsia sobre o consumo cru: efeitos colaterais e pesquisa indiana

Em contrapartida, uma pesquisa da Universidade Babasaheb Bhimrao Ambedkar, na Índia, alerta para possíveis efeitos colaterais do consumo excessivo de espinafre cru. O ácido oxálico presente na hortaliça pode gerar pedras nos rins, dor abdominal, pressão arterial baixa e vômito, conforme indicado pelo departamento de ciência alimentar e nutrição.

A nutricionista Neha Sahaya explica que o ácido oxálico no espinafre pode formar cristais insolúveis quando consumido cru, interferindo na absorção de cálcio, ferro e outros minerais essenciais. Além das pedras nos rins, o consumo excessivo pode resultar em síndrome do intestino irritável, gota, inchaços e gases.

Cautela com problemas gástricos e intestinais

Nutricionistas entrevistadas pelo The Indian Express advertem sobre os efeitos colaterais do consumo cru do espinafre, especialmente para aqueles com problemas gástricos ou intestinais. Ácido oxálico pode causar acidez, dores de estômago e outros desconfortos. Recomenda-se teste prévio antes de consumir em quantidades substanciais.

Escolhas conscientes para benefícios máximos

Embora a preferência pela não cocção do espinafre seja respaldada por estudos, a controvérsia em relação aos potenciais efeitos colaterais destaca a importância de escolhas conscientes na preparação e consumo desse superalimento. Seja em smoothies ou cozido, entender as necessidades individuais e monitorar reações é crucial para maximizar os benefícios à saúde.

É importante lembrar disso!

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

LEIA TAMBÉM: Metrópoles