As unhas “naked disco” de JLo são elegantes, fáceis de fazer e duram muito. Serão as suas favoritas!

Jennifer Lopez ensina como usar as unhas ‘Naked Disco’

Jennifer Lopez sem dúvida foi uma das vencedoras do estilo no primeiro grande evento do ano, como o Golden Globes, que aconteceu no domingo, 7 de janeiro, comparecendo ao evento com um impressionante vestido de Nicole + Felicia Couture, justo no estilo sereia com mangas de rosas que lhe proporcionaram volume e elegância.

Mas isso não é tudo, pois a atriz usou a manicure que se tornará tendência na próxima temporada, exibindo um estilo nude bastante elegante em forma de unha francesa que terminava com um toque preciso de brilho, combinando dois estilos fortes do inverno e mostrando como pode ser usado nas temporadas de calor.

Foi o especialista em unhas Tom Bachik quem criou este estilo sedutor que promete ser um dos favoritos das mulheres, e que é feito a partir de um tom de esmalte translúcido, quase branco, com toques sutis de glitter.

O que são unhas ‘Naked Disco’?

As unhas “naked disco”, como o nome indica, destacam-se pela sua característica de esmalte em tom nude com aplicações de glitter. No entanto, devem cumprir uma regra: devem ser sutis, como mencionado anteriormente. Tom Bachik mostrou exatamente como se consegue o estilo, que além de ser fácil de replicar, ajuda a alongar as mãos.

Não necessariamente precisa ser um tom de cor bege, você pode usar seus derivados como rosa, pêssego, marrom ou outra cor neutra que você goste, e adicionar um toque de glitter. Como o nome sugere, 'Nadek Disco' tenta imitar a beleza do brilho das bolas de discoteca, embora não se valendo exatamente de tons prateados ou metálicos.