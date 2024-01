Água engarrafada contém nanoplásticos que podem chegar às suas células

Levar água potável até a palma da sua mão é um processo longo e muitas vezes complicado que as indústrias realizam durante todo o ano.

Esta empresa trabalha em conjunto com as de plástico, que distribuem garrafas que, de acordo com um estudo recente, contêm nanoplásticos que você pode ingerir a cada gole.

Os pesquisadores encontraram uma média de 240 mil fragmentos microscópicos de plástico por litro em marcas conhecidas de água engarrafada.

Este dado assustador representa um aumento de 100 vezes mais em relação aos cálculos anteriores, o que levanta sérias preocupações de saúde que exigem mais investigação.

Com uma milésima parte da largura média de um fio de cabelo humano, os nanoplásticos são tão pequenos que podem migrar através dos tecidos do trato digestivo ou dos pulmões para a corrente sanguínea, distribuindo substâncias químicas sintéticas potencialmente prejudiciais por todo o corpo e dentro das células, informa a CNN.

Devo dizer que este estudo é extremamente impressionante. O trabalho que colocaram nisso foi realmente bastante profundo... Eu chamaria de inovador. — disse Sherri Mason, diretora de sustentabilidade da Penn State Behrend em Erie, Pensilvânia.

"As pessoas não pensam que os plásticos podem se desprender, mas é verdade. É muito semelhante à forma como nosso corpo constantemente elimina células da pele."

Os plásticos constantemente libertam pequenos pedaços que se partem, como quando se abre aquele recipiente de plástico para a salada comprada na loja ou um queijo envolvido em plástico", afirmou Mason, que não participou diretamente do estudo.

Mason foi coautora de um estudo de 2018 que detectou pela primeira vez a existência de micro e nanoplásticos em 93% das amostras de água engarrafada vendidas por 11 marcas diferentes em nove países, destaca o meio citado.

Naquele estudo, Sherri descobriu que cada litro de água contaminada continha uma média de 10 partículas de plástico apenas um pouco mais largas que um fio de cabelo humano, juntamente com 300 partículas menores.

Devido às limitações da tecnologia, há cinco anos era quase impossível analisar essas pequenas partículas de plástico ou descobrir se havia algo mais além das que se soltavam.

No entanto, o grupo de pesquisadores incentiva a população a beber água diretamente da torneira em recipientes de vidro ou aço inoxidável. De qualquer forma, eles esclarecem que, se necessário, será preciso beber água engarrafada porque as consequências da desidratação são piores do que os nanoplasticos.