Veja as tendências de skincare para 2024 em alta no TikTok

Grande precursor de tendências de beleza, os vídeos do TikTok têm influenciado as rotinas de cuidado com a pele desde 2023, e as previsões para 2024 indicam uma mudança significativa. Vamos explorar as tendências que estão moldando o cenário do skincare neste novo ano.

Celebridades x médicos: uma mudança de enfoque

Em contraste com o ano anterior, onde as prateleiras eram dominadas por produtos de celebridades, 2024 traz uma reviravolta. Agora, a fama cede espaço para a recomendação de médicos e especialistas, destacando a busca por produtos mais confiáveis e eficazes.

Com agendas repletas de tarefas diárias, a complicada rotina de skincare de 2023 deixa espaço para o skinimalismo em 2024. Menos é mais, com foco em produtos essenciais para garantir uma pele saudável de maneira fácil e consistente, fundamental para resultados efetivos.

Maquiagem com proteção: cuidado além da estética

Maquiagens co proteção/ reprodução

A proteção solar ganha destaque, não apenas na skincare, mas também na maquiagem. Produtos que incorporam fator de proteção solar (FPS) substituem a base no dia a dia, evidenciando a importância crescente da proteção diária.

LEIA TAMBÉM: 10 cores de cabelo que mais rejuvenescem mulheres com mais de 50

Produtos multifuncionais: a era do “menos é mais”

Ao contrário de 2023, a ênfase agora está na simplicidade. Produtos versáteis que atendem a diversas necessidades da pele ganham preferência, desde hidratantes rejuvenescedores até séruns que abordam diferentes problemas, proporcionando uma abordagem holística ao cuidado com a pele.

Em 2024, a atenção se estende além do rosto. A pele do corpo recebe destaque especial, com esfoliantes, hidratantes e óleos. Pescoço e mãos, áreas frequentemente negligenciadas, tornam-se foco central, reconhecendo a importância de cuidar de todo o corpo.

Couro cabeludo em foco: o ritual do Hair Oiling

Saúde couro cabeludo

A saúde do cabelo está diretamente ligada a um couro cabeludo saudável. Em 2024, o cuidado com o couro cabeludo entra na rotina de skincare, com destaque para a técnica do “hair oiling” – massagem com óleos essenciais e vegetais para promover saúde e vitalidade capilar.

Fortalecedores da barreira cutânea: base para uma pele resiliente

Em 2024, os fortalecedores da barreira cutânea assumem protagonismo. Com peptídeos na composição, esses produtos não apenas aprimoram a aparência da pele, mas também preparam a pele para absorver outros produtos da rotina de skincare.

Beleza com consciência ambiental

Produtos de beleza lixo zero estão em alta

A preocupação com o meio ambiente continua em alta. Produtos de beleza sustentáveis, livres de substâncias prejudiciais e embalagens eco-friendly, são a escolha preferida, alinhando a busca pela beleza à responsabilidade ambiental.

Explorar as tendências de skincare para 2024 no TikTok revela uma mudança para rotinas mais práticas e eficazes, substituindo as complexidades de 2023 por abordagens mais simplificadas e sustentáveis.

FONTE: Metrópoles

LEIA TAMBÉM: Máscara de bicarbonato para acabar com os cabelos brancos