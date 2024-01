Superalimentos para o bem-estar feminino: alimentação e cuidados para cada fase da vida

As mulheres experimentam diversas mudanças físicas e emocionais ao longo de suas vidas, por isso é recomendado ter uma alimentação mais equilibrada e uma suplementação adequada que permita cultivar novos hábitos saudáveis para abraçar cada etapa e manter a saúde e o bem-estar.

Por esta razão e aproveitando que o início do ano é o melhor momento para começar com os melhores hábitos para a saúde; Cora Blends, a marca mexicana de superfoods que se preocupa com o bem-estar físico e espiritual das mulheres, enfatiza a importância dos cuidados que devem ser tomados ao longo das diferentes etapas de desenvolvimento das mulheres para alcançar um brilho exterior e nutrir o interior.

São chamados de superalimentos todos os alimentos naturalmente ricos em nutrientes que se acredita oferecerem benefícios significativos para a saúde devido aos seus altos níveis de vitaminas, minerais, antioxidantes e outros compostos benéficos.

Os superalimentos contêm altos níveis de vitaminas, minerais, antioxidantes e outros compostos benéficos (Dreamstime)

Alimentos para cada etapa de vida

Vinte e fabulosa: hábitos para uma pele incrível

Na década de 20, a prevenção é fundamental. As primeiras linhas de expressão começam a aparecer devido aos gestos faciais ao falar, mas com hábitos alimentares, hidratação e sono adequado, estabelece-se a base para uma pele saudável e luminosa nas próximas décadas.

Trinta e radiante: alimentos para o colágeno natural

As mulheres reduzem sua produção de colágeno, por isso é essencial continuar com hábitos para prevenir as linhas de envelhecimento. Uma forma de contrariar isso é consumir alimentos que promovam a produção de colágeno de forma natural, como laranjas, limões, morangos, kiwis, pimentões vermelhos, brócolis, frango, peixe e aveia, entre outros.

Além disso, durante esta década, o corpo passa por mais mudanças, especialmente durante a gravidez, o que implica novas necessidades e prioridades.

Quarenta e esplêndida: aliados nutricionais contra o envelhecimento

A pele do rosto começa a perder elasticidade e luminosidade, e as rugas começam a se acentuar, e até mesmo as primeiras manchas podem aparecer, por isso uma alimentação focada em antioxidantes, ácidos graxos saudáveis, vitaminas e minerais ajuda a prevenir manchas e manter a pele mais uniforme.

Este ano, integre mais frutas e vegetais nas suas refeições diárias (Dreamstime)

Cinquenta em diante, ativa: cuidado integral durante a menopausa

A pele é muito mais fina e desidratada, e as linhas de expressão estão muito mais pronunciadas. É importante ter em mente que nesta fase começa a menopausa, que também afeta a pele.

A dieta deve se concentrar em alimentos ricos em cálcio para manter a saúde óssea, em ácidos graxos ômega-3 para a saúde cardiovascular e em alimentos que ajudem a reduzir os sintomas da menopausa, como os fitoestrógenos presentes na soja, sementes de linhaça e leguminosas.

Além disso, é necessário hidratar-se corretamente, usar protetor solar a cada 2 horas, ter uma rotina de cuidados com a pele madura e manter uma alimentação balanceada, pois são fundamentais para a saúde da pele.

Benefícios dos superalimentos

Alto teor nutricional: São ricos em nutrientes, oferecendo uma ampla gama de vitaminas, minerais e antioxidantes que podem ajudar a manter o corpo saudável.

Apoio ao sistema imunológico: Os antioxidantes e nutrientes presentes podem fortalecer o sistema imunológico, ajudando a combater doenças e infecções.

Redução do risco de doenças crônicas: Alguns superalimentos, devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, têm sido relacionados à redução do risco de doenças crônicas como doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer.

Ajuda na digestão e perda de peso: A fibra presente pode melhorar a digestão e ajudar na perda de peso ao promover a saciedade e regular o metabolismo.

A marca Glow Getter é uma mistura de superalimento que combina adaptógenos e probióticos (Cortesía)

Oferece brilho à pele, cabelo e unhas: A marca Glow Getter é uma mistura de superalimentos que combina adaptógenos e probióticos graças aos seus ingredientes como leite de coco, framboesa, beterraba, brócolis, melão de leão, goji berry, probióticos e extrato de estévia. Esta fórmula inovadora nutre o corpo, fortalecendo a microbiota e o intestino.