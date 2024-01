Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 36 e 19

Apenas você e sua teimosia podem complicar os caminhos da vida, que estão abertos e esperando boas atitudes. Não é hora de desperdiçar mais tanta energia em vícios.

Touro – Cartas 26 e 18

Notícias chegam e podem ser de amores distantes. Existe algo que vai caminhar em sua vida para uma relação mais séria, mas é preciso ter paciência.

Gêmeos – Cartas 17 e 32

Momento de ser justo e manter o equilíbrio diante dos problemas, principalmente em casa e com as pessoas que o ama. Não adianta afastar as pessoas com as suas imprudências, isso só causa mais dor.

Câncer – Cartas 3 e 13

Cuidado com lobo vestido em pele de cordeiro, principalmente quando se trata de amores complicados e que já foram perdidos alguma vez. A traição é certa.