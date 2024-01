Relacionamento: estas são as características que seu parceiro precisa ter

Um relacionamento saudável e consistente é composto por vários detalhes. Um deles é a maturidade, somada aos “pés no chão”. Reconhecer a inexistência de um parceiro ideal e perfeito é primordial, a fim de lidar com a individualidade do outro. No entanto, existem alguns pontos importantes para se exigir nos compromissos amorosos.

Antes de definir os requisitos para uma pessoa, é importante tomar muito cuidado. Analise suas expectativas e decida se são ou não irreais, descubra se seu parceiro é capaz de atendê-las e preste atenção para não exigir atitudes mirabolantes.

Tão importante quanto seus requisitos é você SER para seu parceiro aquilo que você deseja dele. Caso você atribua exigências para a pessoa amada e não seja capaz de cumprir com elas, estará sendo injusto e desproporcional. Jamais aja em contradição.

Apesar de ser impossível apontar uma “pessoa certa”, existem alguns indicadores que revelam um possível sucesso ao longo do relacionamento.

“Você está procurando um parceiro para toda a vida ou se perguntando se seu relacionamento atual vai durar? Não há uma maneira definitiva de saber como as coisas vão funcionar, mas há algumas coisas que podem ajudá-lo a identificar o parceiro certo ou manter um relacionamento feliz”, explica a conselheira de casais licenciada Kari Rusnak, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os nove pontos importantes para se olhar em um parceiro em potencial, havendo a busca.

Estas são as características que seu parceiro precisa ter: