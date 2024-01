Feng Shui: os 6 lugares da sua casa para colocar espelhos e atrair dinheiro facilmente

De acordo com as crenças antigas do Feng Shui, a localização e colocação dos espelhos podem influenciar a atração de energia positiva, além da prosperidade e abundância. Nesse sentido, existem alguns lugares recomendados para posição dos espelhos com o propósito de atrair dinheiro.

Feng Shui: Onde posicionar os espelhos dentro de casa para atrair dinheiro e abundância?

O Feng Shui é uma antiga prática oriental de origem milenar que busca criar e manter o equilíbrio correto entre os espaços, ambientes e as energias que emanam. Além disso, também serve para atrair a estabilidade econômica, a abundância e as boas energias.

Espelhos na entrada principal: colocar o espelho perto da entrada da casa, de forma que reflita a porta, segundo essa crença, ajuda a atrair energia positiva e oportunidades financeiras que tragam todo o dinheiro.

Espelhos na cozinha: Um espelho atrás do fogão na cozinha está altamente associado ao poder de duplicar a abundância dos alimentos, o que simbolicamente se traduz em uma representação da prosperidade econômica.

Espelhos na mesa de jantar: o ideal seria colocar um espelho que reflita a mesa de jantar, de acordo com o Feng Shui, isso serve para multiplicar a comida na mesa, simbolizando abundância e prosperidade.

No escritório ou no trabalho: ter um espelho na área de trabalho, dos assuntos financeiros, ajudaria a atrair novas oportunidades profissionais e a atrair abundância.

Na bolsa ou na carteira: algumas pessoas usam um espelho pequeno dentro da carteira para simbolizar a multiplicação das riquezas e atrair novas oportunidades financeiras.