Feng Shui: esta é a cor que seus sapatos devem ter para atrair a fortuna e te sobrar dinheiro em 2024

Com a chegada de 2024, todos nós pensamos em como fazer para ganhar mais dinheiro e ter prosperidade em nossas vidas. São muitos os rituais que podem ser feitos, mas a filosofia chinesa do Feng Shui nos ensina não apenas a organizar os espaços, mas também a conhecer qual é a cor que devemos usar para atrair boa sorte.

Assim como acontece com as roupas, também podemos harmonizar a energia do nosso ambiente com os calçados. Se você está procurando atrair mais prosperidade para sua vida através dos seus sapatos, aqui estão alguns tons que não podem faltar na sua coleção.

Sapato preto

Associa-se ao elemento água no Feng Shui, que simboliza a riqueza e a prosperidade. Usá-lo nos seus sapatos pode ajudar a atrair energias positivas relacionadas com a abundância financeira.

Sapato marrom

Está relacionado com o elemento terra, que também está ligado à estabilidade. Os sapatos marrons podem trazer uma sensação de segurança e solidez, ajudando a atrair riqueza.

Sapato vermelho

É uma cor promissora e poderosa no Feng Shui, que simboliza a boa sorte e a energia positiva. Nos sapatos, pode atrair prosperidade em diferentes aspectos da vida, incluindo o âmbito econômico.

Sapato roxo

O roxo está associado à prosperidade nesta filosofia chinesa. Usar sapatos nesse tom pode ajudar a atrair energias positivas e oportunidades financeiras.

Sapato dourado ou prateado

As cores dourada e prateada representam riqueza em muitas culturas. Usar calçados nessas tonalidades pode simbolizar oportunidades de trabalho.