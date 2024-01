Como deixar o cabelo com fios grisalhos parecendo jovem e sem muito esforço

Os tempos mudaram e os cabelos grisalhos deixaram de ser mal vistos entre as mulheres, pois ao contrário do que se pensava ao longo dos anos como um sintoma de envelhecimento, cada vez mais mulheres exibem com orgulho suas mechas brancas e até conseguem parecer igualmente jovens.

Deixar os cabelos brancos ao natural não precisa ser motivo de descuido; tanto jovens como maduras, apostam em exibir com orgulho suas madeixas prateadas, transformando-as em seu maior sinal de identidade.

E é que a idade e os cabelos grisalhos devem ser carregados com orgulho em vez de escondê-los. Algumas famosas como Salma Hayek, Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker e até a rainha Letizia têm mostrado seus cabelos brancos sem medo de críticas.

Dicas para exibir seus cabelos grisalhos e parecer jovem

Abraça os teus cabelos grisalhos com confiança

O primeiro passo que você deve tomar é conscientizar-se e aceitar os cabelos grisalhos como um processo natural. Deixe de lado a vergonha e não os esconda mais, lembre-se de que a segurança é o mais atraente em uma mulher.

Encontra o corte perfeito

Encontra o corte que melhor combina com o seu rosto, alguns dos mais procurados são o corte curto, como o bob irregular ou um pixie com franja, que ajudam a enquadrar o rosto de forma favorável.

Joga com as cores

Somente o branco não é a única opção, pois você pode aproveitar os cabelos grisalhos para dar um toque de frescor com tonalidades como o loiro acinzentado ou loiro platinado em forma de mechas ou reflexos para iluminar o cabelo.

Grisalhos As mulheres agora não escondem os cabelos brancos (Freepik)

Lave o seu cabelo com um shampoo matizador

Mantenha os cabelos grisalhos no seu melhor estado e aplique um shampoo matizador de cor violeta para neutralizar os tons amarelos indesejados.

Hidrate o seu cabelo ao máximo

Um cabelo hidratado sempre te fará parecer bem, então certifique-se de usar condicionadores e tratamentos hidratantes, para mantê-lo macio e fácil de lidar.

Aplica máscaras nutritivas

Além de usar condicionador, adicione algumas máscaras para revitalizar o cabelo desde a raiz até as pontas e dar-lhe um aspecto saudável. Algumas das mais procuradas são as máscaras capilares à base de óleo de argan ou óleo de coco.