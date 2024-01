Com fazer o truque viral dos ‘três dedos’ para conseguir a maquiagem perfeita?

Viral Com este truque você ficará perfeita sem sofrer muito com sua maquiagem (TikTok)

Maquiar-se não precisa ser um suplício e no TikTok, as usuárias deram a solução perfeita para aqueles que não têm tempo ou experiência com isso.

Embora constantemente os criadores de conteúdo de maquiagem e maquiadores profissionais nos bombardeiem com milhares de truques sobre como nos maquiar, usando ferramentas diferentes e às vezes caras, as tiktokers revelaram que para obter o look perfeito, você só precisa de três dedos.

A única coisa que você precisa fazer é aplicar blush, contorno e iluminador em três dos seus dedos, em seguida, deslizá-los pelo rosto e esfumar. O normal é começar pintando a base do contorno e esfumando, depois aplicar sua base e, em seguida, aplicar o corretivo, blush e sombras para os olhos.

Com a nova técnica viral, você deve traçar uma linha ao longo do seu dedo anelar com bronzeador, uma linha ao longo do seu dedo médio com blush e uma linha ao longo do seu dedo indicador com iluminador. Em seguida, coloque a sua mão de forma que o seu dedo anelar esteja rente à sua maçã do rosto e arraste os dedos para cima, em direção à linha do cabelo. Depois, esfume tudo com uma esponja de beleza úmida. Para finalizar, maquie os olhos e adicione delineador labial e brilho.

Embora pareça uma técnica pouco profissional usar os dedos em vez de pincéis especiais, na realidade os resultados são bastante promissores. Talvez no início você pense que só vai ficar com uma grande mancha de pigmento em todo o rosto ou que não conseguirá obter o tom correto, mas os milhões de vídeos publicados provam o contrário. O truque é rápido, fácil e leva muito menos tempo do que uma rotina de maquiagem típica. Claro, antes de começar, você deve ter as mãos muito limpas.

As vantagens de aplicar a maquiagem com os dedos

As fórmulas de maquiagem fáceis de usar com os dedos oferecem uma solução de beleza bastante prática quando você está em movimento ou tem pouco tempo. Existem muitos produtos que você pode aplicar sem a necessidade de ferramentas, apenas com os dedos, obtendo os melhores resultados.

Acontece que aplicar maquiagem com os dedos pode proporcionar uma aplicação perfeita, já que o calor natural das suas mãos funde sem esforço a fórmula em cada parte do rosto.

A chave é recorrer a fórmulas líquidas ou similares a bálsamos que possam ser facilmente espalhadas pelo rosto, assim como seus produtos favoritos para cuidados com a pele.