As mensagens do tarot que chegam para todos os signos do zodíaco nesta sexta-feira, 12 de janeiro.

Áries

Lembre-se que você não deve brincar com dois amores ao mesmo tempo, pois mais cedo ou mais tarde eles perceberão isso. Não se preocupe demais, procure começar a agir na sua vida e ser o que você é: bem sucedido. Um amor do signo de Capricórnio ou Leão fala de formalidade em sua vida. Seu arcanjo Metatron é quem te guia em sua vida, lembre-se que você deve carregá-lo em seus pensamentos para que nada seja feito com você em sua vida.

Touro

Você faz mudanças em sua casa e compra móveis. Você decide mudar seu visual. Pare de pensar no que não é e foque mais no amor, você decide com quem ficar ou não. Lembre-se que o que há de mais bonito em um casal é a convivência, por isso procure sempre encontrar a felicidade.

Gêmeos

Não brigue tanto com seu parceiro, a recomendação é de que você tenha paciência e aproveite seu relacionamento. Lembre-se de que tudo está em sua mente e se você pensar bem, você o invoca. Seu signo sempre alcançará o que se propõe e chegará na hora certa para atingir todos os seus objetivos. Você é o mais conquistador do Zodíaco e isso sempre o ajudará a estar em um relacionamento.

Câncer

2024 será um dos seus melhores anos, pois o seu signo sempre avança e nunca volta atrás por ninguém nem por nada. Tente se livrar dos complexos que não te deixam ser feliz, existe uma maneira melhor de fazer as coisas e é só encontrar a melhor opção na vida. Você também precisa de uma pausa para refletir para onde está indo e o que deseja ser no futuro, terá momentos de maturidade mental.” Hoje em dia, boas ideias surgirão no seu signo para ter seu próprio negócio e trabalhar por conta própria.

Leão

Durante esta semana você ficará muito feliz porque a boa sorte o segue, só tome cuidado com divórcios e problemas previdenciários. Tente chegar a um bom acordo na sua separação. Você decide voltar a estudar, o que o levará a ter mais conhecimento para abrir seu próprio negócio.

Virgem

Você está sofrendo muitas pressões em relação ao trabalho e às reuniões de trabalho. Procure se controlar mais em tudo que for fazer para não ficar estressado sem motivo. Tenha cuidado com enxaquecas e dores no pescoço.

Libra

Você deve ter cuidado para não cair nas provocações dos colegas, é importante ser discreto com seus projetos de vida para evitar que alguém roube suas ideias. No amor, é hora de você deixar o passado para trás, a pessoa que partiu foi por um motivo, então não se deprima por pessoas que não te valorizam, você vai conhecer alguém que vai te fazer esquecer toda a dor que você tem sofreu.

Escorpião

Você tem um grande potencial, mas deve acreditar em si mesmo para poder atingir os objetivos que estabeleceu para si mesmo. Vão lhe oferecer um novo emprego que lhe dará mais solvência financeira para viver em paz. Você deve ter cuidado com perdas ou fraudes, é importante que você seja cauteloso e leia muito bem o que assina. Fique atento, você é um signo de água e isso o deixa muito sensível.

Sagitário

É hora de tomar decisões importantes na vida, você deve ter um plano de trabalho para poder atingir seus objetivos. Você avançará em sua carreira profissional, fortalecerá suas relações públicas e políticas porque domina a administração de empresas.

Capricórnio

Você terá muito trabalho e reuniões para novos projetos, é um bom momento para crescer profissionalmente. No amor, haverá dias de muita felicidade com a pessoa ao seu lado. Cuidado com fraudes, é importante que você seja cauteloso e não se deixe enganar.

Aquário

No trabalho, você terá muita energia positiva, isso o ajudará a crescer profissionalmente e a ter mais oportunidades de um cargo com melhor remuneração. Você é o mais apaixonado do Zodíaco e esta semana terá um relacionamento amoroso muito afetuoso. A compatibilidade amorosa chegará até você com os signos Touro, Gêmeos e Libra, e seu melhor dia seria quarta-feira.

Peixes

No trabalho você terá muita pressão, mas é importante não ficar chateado. Você vai começar a reformar sua casa, é um bom momento para fazer mudanças que lhe permitam se sentir confortável. No amor, você vai se lembrar de alguém que não está mais, é um momento de cura, você pode conversar com essa pessoa e contar o que sente. Não desanime se o seu negócio não decolar, você deve ser persistente, pode pintá-lo de amarelo ou azul para atrair abundância.

