As 5 cores de roupas que as mulheres de 50 anos nunca devem usar em 2024 porque envelhecem

As 5 cores de roupas que mulheres de 50 anos nunca deveriam usar em 2024 porque envelhecem Shop for clothing,Clothes shop on hanger at the modern shop boutique (PORNSAWAN/Freepink)

Você sabia que dependendo da cor das roupas que você usa, pode adicionar ou subtrair alguns anos? Seguindo os conselhos dos especialistas, existem algumas cores que podem nos fazer parecer mais maduros do que realmente somos. A cor do que vestimos é refletida em uma determinada luz no rosto e também afeta como somos vistos. Então, quando se trata de escolher as cores certas para vestir, não apenas seguimos as últimas tendências, mas também como isso afeta a aparência.

As cinco cores de roupas que as mulheres de 50 anos ou mais devem usar em 2024

As cores têm o poder de influenciar como as outras pessoas nos percebem. Nesse sentido, é importante conhecer as tonalidades que podem acrescentar anos à imagem pessoal.

Existe uma série de cores que pode fazer com que a aparência envelheça, especialmente se for usada próxima ao rosto, onde as rugas são mais evidentes.

Preto: é uma das cores que mais envelhece, pois marca os sinais da idade, especialmente se estiver próxima do rosto. Da mesma forma, pode destacar olheiras e linhas de expressão, algo que só ajudará a adicionar anos.

Azul escuro: ao possuir um alto percentual de preto, gera os mesmos efeitos negativos na aparência da pele.

As cores que envelhecem

Verde caqui: é um tom opaco que faz com que a pele pareça sem luz e vida. Além disso, endurece os traços, marca olheiras e tira vida da pele.

Tons pasteis: são tonalidades que adoçam e têm um toque de ternura que, longe de rejuvenescer, irão acentuar a sensação de uma aparência sem cor.

Tons néon: esse tipo de tonalidades fluorescentes fazem com que a pele pareça mais madura e sem vida.