3 segredos para um abdômen trincado, segundo nutri

Descobrir como se livrar da teimosa gordura na barriga é um desejo comum entre aqueles que se exercitam, mas ainda não conquistaram o tão sonhado “abdômen trincado”. Ao contrário das expectativas, não há métodos milagrosos ou segredos para alcançar esse objetivo.

O princípio básico para eliminar a gordura na barriga, ou em qualquer parte do corpo, é simples: reduzir a ingestão de calorias e aumentar o gasto de energia. No entanto, dentro desse conceito, existem várias estratégias que podem facilitar o caminho e acelerar a conquista do objetivo final.

Técnica 1: deficit calórico controlado

A nutricionista, educadora física e atleta fitness, Dani Borges, destaca a importância de manter o corpo em balanço energético negativo para reduzir a gordura corporal. Isso implica criar um déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que as que são gastas. No entanto, a retirada de calorias não deve ser excessivamente agressiva; é crucial que o processo ocorra gradualmente.

Técnica 2: treino para o corpo inteiro

De acordo com Dani Borges, é fundamental trabalhar todos os grupos musculares para combater a flacidez e promover o desenvolvimento da massa muscular. Portanto, não se deve negligenciar nenhum treino, pois cada exercício desempenha um papel crucial nesse processo.

Técnica 3: aumente a ingestão de proteínas

Dani destaca a importância das proteínas em qualquer dieta, especialmente durante o processo de cutting (definição). Além de auxiliarem na manutenção da massa magra, as proteínas têm um alto fator térmico, o que significa que o corpo gasta calorias para digeri-las e metabolizá-las. Além disso, as proteínas proporcionam uma maior sensação de saciedade.

Essas técnicas, compartilhadas pela especialista, oferecem uma abordagem realista e eficaz para quem busca eliminar a gordura na barriga e alcançar um abdômen trincado. Ao seguir esses métodos, é possível otimizar os resultados de maneira sustentável, promovendo uma jornada fitness mais bem-sucedida.

Fonte: SportLife