10 dicas de Carolina Herrera para noivas deslumbrantes

1 - Vestido que reflete sua personalidade

Carolina Herrera aconselha as noivas a escolherem um vestido que não apenas as faça sentir-se confiantes e bonitas, mas também que seja uma expressão de sua personalidade. Afinal, o vestido é uma parte fundamental do visual no grande dia.

2 - Toque de ousadia no look nupcial

Adicionar um elemento inusitado e ousado ao visual do casamento é a sugestão de Carolina Herrera. Um detalhe especial pode transformar completamente o look da noiva, conferindo um toque de originalidade e personalidade à cerimônia.

3 - O salto perfeito para uma noite inesquecível

Noiva por Carolina Herrera/ reprodução

A estilista enfatiza a escolha de sapatos com saltos, não apenas pela elegância, mas também pelo efeito de alongamento das pernas. Contudo, a praticidade não deve ser deixada de lado; opte por um modelo confortável que permita dançar até o amanhecer.

4 - Beleza autêntica no dia especial

Manter a autenticidade no visual é crucial para Carolina Herrera. A noiva deve evitar experimentar algo radicalmente novo que não esteja alinhado com seu estilo natural. Segundo a estilista, a verdadeira beleza surge quando se permanece fiel a si mesma.

5 - “Something Blue” para a tradição

A estilista incentiva a adesão à tradição do “something borrowed, something blue”. Investir em algo azul no grande dia, conforme a crença popular, traz sorte e boas energias. Para Carolina Herrera, tradições são sempre bem-vindas em um casamento.

6 - Divirta-se e transforme detalhes em memórias

Carolina Herrera/ reprodução

Em meio aos preparativos, a estilista aconselha as noivas a não se estressarem com os pequenos imprevistos. Às vezes, um detalhe não planejado pode tornar o momento ainda mais inesquecível. A mensagem é clara: divirta-se e aproveite cada instante.

7 - Joias: destaque para sua elegância

Enquanto o melhor acessório da noiva é o noivo, Carolina Herrera sugere a escolha de uma joia deslumbrante como vice-campeã. A peça certa pode adicionar um toque de elegância e brilho ao visual da noiva.

8 - Flores que expressam amor e personalidade

No dia especial, a estilista recomenda a escolha de flores que a noiva realmente ama. Entre as sugestões de Carolina Herrera estão ervilhas doces, lírios-do-vale, peônias e rosas, cada uma carregando seu próprio significado simbólico.

9 - Relaxamento antes da cerimônia: essencial para a noiva

Antes da cerimônia, a estilista enfatiza a importância de relaxar ao máximo. O equilíbrio emocional contribui para uma experiência mais tranquila e prazerosa no dia do casamento.

10 - Agradecimentos: um toque final de elegância

Por fim, Carolina Herrera lembra as noivas da importância de expressar gratidão aos convidados pela presença no grande dia. Os agradecimentos adicionam um toque final de elegância e consideração ao encerrar a celebração.