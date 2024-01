Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 6 e 28

Momento de confiar em quem demonstra carinho e lealdade, pois boas notícias irão surpreender sua vida em breve.

Touro – Cartas 33 e 23

Boa sorte e aquilo que você deseja ou trabalhou trará bons resultados. Essas alegrias e comemorações chegam até o seu lar para deixar a energia em alta.

Gêmeos – Cartas 19 e 31

Momento de ter muito cuidado com as companhias e as más escolhas. Gente que faz armadilhas ou pode causar perdas se aproxima. Não se deixe levar pelos vícios.

Câncer – Cartas 34 e 25

Alguém especial pode entrar em sua vida ou demonstrar que chegou com lindas intenções, especialmente no amor. As relações se tornam muito mais fortes.