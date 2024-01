O que significa ser ‘touchy’ e por que se tornou viral nas redes?

Cada vez mais se ouvem palavras que para muitos são estranhas, mas para essa comunidade de fãs das redes sociais como X, Instagram, Facebook e TikTok se torna muito comum.

Neste caso, falaremos da palavra 'touchy' que se tornou viral nas redes sociais após a confissão de uma médica sobre a traição de seu parceiro.

De acordo com o dicionário de inglês para português do Google, ‘touchy’ se refere a uma pessoa afetuosa, mas aqui estamos falando da palavra ‘touch’, em português “tocar”.

Então, se dois amigos costumam se abraçar muito, estar juntos, andar de mãos dadas ou até mesmo se beijar na bochecha com frequência, então podem ser definidos por essa palavra, são pessoas 'afetuosas'.

O que aconteceu com a médica?

Mas Por que se tornou tão popular nas redes? Foi em um tópico na rede social X (antes Twitter) que uma história contada por uma médica sobre seu parceiro se tornou viral.

De acordo com o portal Infobae, a doutora fez uma thread no X para contar como ela descobriu que seu namorado estava traindo-a com quem ela achava que era apenas sua melhor amiga.

A história incluía capturas de tela e todos os tipos de detalhes sobre o que aconteceu.

A médica deixou claro na história que seu então parceiro havia explicado a ela que seu melhor amigo e ela eram muito íntimos, então ela inicialmente deixou passar muitos comportamentos que poderiam tê-la alertado sobre a infidelidade, o que gerou uma certa quantidade de memes, zombarias e reações em X.

Embora o caso narrado pela usuária @DraLenchuga em X esteja longe de ser sobre uma amizade real, é verdade que pode haver pessoas que são simplesmente próximas. A verdade é que o conceito de “amizade afetuosa” gerou todo tipo de zombaria.