Mechas para cabelo curto: as 3 tendências que vão iluminar o seu rosto e deixar você com uma aparência mais jovem

As mulheres que decidiram ter o cabelo curto em 2024 têm uma opção espetacular para iluminar o rosto e parecer mais jovens. Trata-se de 3 estilos de mechas que serão as protagonistas e prometem arrasar no mundo da moda.

Desde as clássicas balayage em tom caramelo até as audaciosas mechas chunky em cores vibrantes, essas tendências prometem transformar e elevar o estilo das madeixas.

Mechas balayage em tom caramelo

É a opção favorita para iluminar e dar dimensão ao cabelo. Em 2024, o tom caramelo se posiciona como a escolha perfeita. Essa técnica de coloração manual cria um degradê sutil ou natural, perfeito para destacar a textura e movimento nos cabelos curtos. As mechas em tom caramelo trazem calor, criando um efeito ensolarado que se adapta a todos os tons de pele.

Mechas volumosas em cores vibrantes

As mechas chunky, caracterizadas por seções mais largas ou definidas de cor, estão voltando em 2024. Para os cabelos curtos, essa tendência oferece uma oportunidade perfeita para experimentar com cores vibrantes. Tons como rosa, azul ou verde em mechas chunky adicionam um toque ousado e moderno, criando um contraste vibrante que destaca a estrutura do cabelo curto.

Mechas money piece em tom cinza

Para o cabelo curto, essa tendência se adapta de maneira encantadora. Em vez de enquadrar todo o rosto, as mechas money piece são concentradas estrategicamente ao redor do rosto, proporcionando um efeito iluminador instantâneo. Optar por um tom acinzentado adiciona um toque moderno e sofisticado, perfeito para aqueles que procuram uma mudança sutil, mas impactante.