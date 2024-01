Crochê no verão 2023/24: itens imperdíveis para adotar a tendência

Crochê no verão/ Reprodução

O verão 2023/24 está entre nós, trazendo consigo uma das tendências mais clássicas da estação: o crochê. Esta técnica manual ganha destaque na coluna Vitrine M Fashion, que separou cuidadosamente 10 peças para quem deseja abraçar essa moda de forma descontraída e elegante.

Explorando o crochê na estação quente

Seja na praia, à beira da piscina ou em ocasiões mais formais, o crochê oferece opções versáteis para todos os gostos. Biquínis, saídas de praia, tops, croppeds, saias e shorts transformam-se em peças charmosas e frescas graças à habilidade artesanal. Acessórios como chapéus e bolsas também abraçam a tendência, acrescentando um toque especial aos visuais tropicais.

LEIA TAMBÉM: Tendências de cabelo 2024: os cortes e cores que renovarão sua aparência

Do dia para a noite: crochê em eventos especiais

Crochê para além das praias e das piscinas

A versatilidade do crochê não se limita apenas aos momentos sob o sol. Em eventos noturnos ou mais requintados, vestidos com fios entrelaçados oferecem uma abordagem fresca e elegante. A dica é variar nas combinações de cores e estampas para alcançar um look maximalista, perfeito para brilhar em qualquer ocasião.

LEIA TAMBÉM: Segredo de Jlo: calça que faz mulheres de 50 anos parecerem magras e jovens

Personalidades e marcas abraçam o crochê

Grandes nomes como Anitta, Juliette, Malu Borges, Bianca Andrade e Clara Moneke já aderiram ao charme do crochê. Marcas renomadas como C&A, Ateliê Mão de Mãe, Renner e Amaro oferecem opções interessantes para quem deseja seguir essa tendência. Confira algumas sugestões selecionadas pela Vitrine M Fashion.

O crochê deixa qualquer visual tropical mais charmoso

O crochê se tornou uma tradição no verão

A estação começou em dezembro de 2023, no Hemisfério Sul

FONTE: Metrópoles

LEIA TAMBÉM: Cores que você deve vestir se quiser atrair amor em 2024, segundo o Feng Shui