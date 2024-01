As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta, 11 de janeiro.

Sagitário

A recomendação é que você diminua um pouco o tom do seu caráter porque no final do caminho quem é afetado é você e os outros ficam bem. O tarot avisa que não é um bom momento para conversar sobre divergências com seu parceiro, vocês dois estão muito confusos e o melhor é esperar a calma resolver.

Capricórnio

No ano passado adiou várias decisões, sempre houve um motivo de força maior que o impediu de o fazer, isso para justificar sua passividade. Dado que algumas situações são insustentáveis, você abrirá a porta para sair para o novo mundo e sentirá medo, uma coceira que percorre todo o corpo e aquece as palmas das mãos. Será temporário.

Aquário

Os seus projectos não são fantasias, como alguns afirmam. Destacam “fantasias” para se referir à incapacidade de colocar os pés no chão, evitando a realidade do ar. Seus projetos testarão sua resistência aos obstáculos, serão vários pelo caminho atravessados como pedras antigas. Desistir de seus projetos seria uma frustração insuportável.

Peixes

Você gostaria de continuar de férias, longos dias olhando para o céu, sem tarefas ou compromissos, pensamentos que vão e vêm e sem fazer esforços sobre-humanos para que o mundo não desmorone, que as coisas dêem certo e quem deve fazer coletivo as decisões são sensatas... É hora de voltar à realidade, não há escapatória.

Com informações do site El Espectador