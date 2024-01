As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta, 11 de janeiro.

Leão

As boas resoluções que tomou no dia 31 de dezembro não serão esquecidas. Manterá então a proximidade com aqueles que o acompanham afetuosamente, os apoiará quando o chamarem e o procurarem. Também fará muitas coisas por prazer, mesmo que seja andando pela sua casa de sul a norte. E finalmente, como é conveniente para muitos que a maioria obedeça cegamente, continuará sendo um rebelde, não fará parte da multidão indiferente.

Virgem

Você tem uma vontade de fugir para outro lugar onde a felicidade seja possível, enquanto aqui continua a acontecer coisas que não deveriam acontecer. Surge então a questão: por que em algumas latitudes as pessoas estão aos pés do abismo, desejando que o amanhã seja mais bonito?

Libra

Reflita que a monotonia e a rotina afetam um relacionamento. Procure dar brilho e alegria ao seu parceiro de vez em quando e invente momentos de intimidade que o ajudem a seguir em frente.

Escorpião

Você pode ter alguns contratempos devido a detalhes que foram esquecidos, mas isso será resolvido rapidamente. O tarot fala sobre o amor estável, incondicional, aquele que está pronto para se consolidar definitivamente, para que você esteja no caminho certo.

Com informações do site El Espectador