As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta, 11 de janeiro.

Áries

Você fica chateado com os erros que outros cometem de forma descuidada e irresponsável. Fica chateado porque na hora de sair sempre chove, não parece que estamos em janeiro, o tempo está uma loucura. Sua alteração obriga quem está ao seu redor a andar na ponta dos pés, a ficar invisível como sombras. Fica chateado no início do ano ao se familiarizar com o novo caminho.

Touro

Seguindo a corrente, alguns continuarão enredados em muitas concessões. Têm a ideia de que é mais confortável do que opor e destruir a harmonia, a falsa harmonia das aparências. Além disso, fogem das críticas como se fossem uma praga e adotam o pensamento positivo que aumenta o número de zumbis no mundo. Você retornará ao trabalho com pensamento crítico.

Gêmeos

Alguns já lhe dizem com preocupação que começou o ano desanimado e pedem-lhe que seja optimista, caso contrário não conseguirá resolver os problemas, que não serão menores, como dizem aqueles que falam de trânsitos planetários inusitados, luas negras e perturbações económicas. previu. Você não é pessimista, mas é muito cauteloso, não tem vontade de obter resultados nem cria falsas expectativas.

Câncer

Todos os dias notícias muito tristes registam os acontecimentos do mundo: as guerras que não param e envergonham toda a humanidade, as caravanas da fome, o sofrimento dos inocentes, o blá-blá-blá de muitos líderes que não detém o horror. Você sente um desconforto profundo, você não faz teatro, você sente mesmo. E você se pergunta novamente como continuar sem perder o fôlego? O horror o força a pensar.

Com informações do site El Espectador