Adeus aos cabelos grisalhos! 8 mechas naturais que te fazem parecer vários anos mais jovem e rejuvenescem o rosto

As mechas são a melhor maneira de dar vida ao cabelo, permitindo mudar de imagem, iluminando o cabelo em pontos estratégicos e criando diferentes efeitos de acordo com o estilo, tipo de cabelo, tom de pele e cor dos olhos.

Mechas para dizer adeus aos cabelos brancos: 8 estilos naturais

Além disso, com as novas técnicas de coloração, são obtidos efeitos muito naturais que não requerem tantas visitas frequentes ao cabeleireiro, evitando o temido efeito de raiz.

Cabelo acinzentado: é uma tendência porque permite iluminar sutilmente o cabelo, tornando-o também muito natural. A ideia é criar reflexos em todo o cabelo que se misturem com a cor base, com um efeito de luz menos evidente do que o balayage.

Mechas espinha de peixe: também conhecidas como "herringbone highlights", são um tipo de técnica de coloração utilizada para disfarçar os cabelos grisalhos. Consiste em sobrepor várias tonalidades de forma escalonada para obter um resultado natural e difuso.

Woodlights: recebem seu nome do efeito de luz no qual se inspiram: o reflexo do sol sobre as veias da madeira. Por isso, são combinadas diferentes tonalidades para encontrar esse efeito, obtendo assim um visual que consegue iluminar o rosto.

Derretimento: são caracterizados por conseguir uma fusão da cor da base com o tom iluminado de todo o cabelo, embora sem ajustar a raiz para evitar um visual antiestético quando crescer.

São mechas ideais para esconder os cabelos grisalhos e rejuvenescer o estilo

Teasylights: são o resultado da combinação de mechas tradicionais e as de balayage que são aplicadas do meio até as pontas, obtendo um efeito tridimensional que dá muito brilho e dimensão aos cabelos.

Emolduramento do rosto: são mechas que são usadas seguindo a premissa do haircontouring e, portanto, buscam iluminar o cabelo de forma a favorecer os traços particulares de cada rosto. São mechas aplicadas de forma personalizada, brincando com um ou dois tons mais claros que a base.

Luzes baixas: são mechas muito naturais que servem para não criar muito contraste entre a base e a coloração. Trata-se de uma combinação de tons naturais e discretos que é perfeita para cabelos finos.

Newchuck: são a versão atual das mechas chunky, aquelas que foram muito populares nos anos 90. Elas são feitas com tons de alto contraste, que permitem manter a cor da base para dar profundidade e dimensão aos cabelos.