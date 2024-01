Revolução sustentável na moda: brechós e aluguel de roupas ganham força

O mercado de segunda mão está longe de perder seu vigor, alcançando novos patamares impulsionado pela crescente busca por práticas sustentáveis, especialmente entre os jovens da geração Z. Em meio a transformações significativas, como a pandemia global, os brechós e as lojas de aluguel de roupas emergem como verdadeiras tendências no universo da moda.

A busca por sustentabilidade na moda

A sustentabilidade na moda tornou-se uma prioridade diante dos desafios ambientais e sociais associados à indústria têxtil. Conscientes dos impactos negativos causados pela produção de roupas, os consumidores têm buscado alternativas mais sustentáveis. De acordo com um estudo da Semrush, a moda circular tem se destacado como uma escolha popular entre os brasileiros, refletindo uma mudança no comportamento de consumo.

O crescimento exponencial dos brechós

Crescimento de brechós e roupas alugadas/ reprodução

Entre setembro de 2022 e setembro de 2023, as buscas por “brechó perto de mim” cresceram 175%, enquanto “brechó roupas usadas baratas” teve um aumento de 128.6%. Paralelamente, as pesquisas por “aluguel de roupas” aumentaram 50%. Esses números refletem a crescente preocupação ambiental da sociedade, evidenciada por termos relacionados à sustentabilidade e mudanças climáticas, liderando as pesquisas sociais no Brasil em 2023.

Marcas sustentáveis em alta

A pesquisa da Semrush revela que os consumidores buscam ativamente por marcas que adotam práticas sustentáveis, com um notável crescimento de 466.7% nas buscas por “marcas de roupas sustentáveis” no último ano. Esse movimento é impulsionado pela consciência ambiental crescente, levando consumidores e líderes do setor a adotar abordagens mais sustentáveis, incluindo a redução do desperdício, o uso de materiais eco-friendly e práticas éticas de produção.

Geração Z: impulsionadora dos brechós

A geração Z, composta por indivíduos nascidos após 1996, desempenha um papel crucial nesse cenário consciente. Representando 40% dos consumidores globais de brechós, essa geração possui um poder de compra significativo. Pesquisas indicam que, nos Estados Unidos, 46% dos adolescentes compram produtos usados, enquanto 58% praticam o desapego. No Brasil, a geração Z é um fator essencial no crescimento dos brechós.

Fonte: Metrópoles

