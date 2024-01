O truque das famosas para dar brilho aos cabelos grisalhos sem precisar usar tinturas

Quando os cabelos brancos chegam à vida de uma mulher, é uma preocupação, o que fazer: viver no salão de cabeleireiro e ser escrava das tinturas ou, definitivamente, deixá-los crescer e carregá-los com dignidade.

Os grisalhos são um dos sinais do envelhecimento natural das pessoas, no entanto, há aqueles que não estão satisfeitos com sua aparição no couro cabeludo.

Existem muitos truques naturais ou químicos para cobri-los ou eliminá-los, mas há um que vai dar brilho e vida para que fiquem espetaculares.

É importante levar em consideração que os cabelos grisalhos são fios que não possuem melanina, que é o pigmento que dá cor tanto aos cabelos, quanto à pele, à íris do olho e aos pelos corporais, de acordo com o portal Cuídate Plus.

Aparecem por diferentes fatores, como: a genética, o estresse, uma alimentação com deficiência de nutrientes, falta de vitamina B12, tabagismo e higiene inadequada, entre outros.

Como dar brilho

A atriz e produtora Sharon Stone se tornou a embaixadora número um de Hollywood a exibir cabelos grisalhos. Em uma entrevista à revista Vanidades, ela falou sobre seu segredo para manter os cabelos grisalhos brilhantes e saudáveis.

O truque é muito simples, basta incluir presilhas ou grampos com aplicações de cristais para dar luz aos cabelos grisalhos.

Esses acessórios são uma forma simples e elegante de "iluminar os cabelos grisalhos" e até mesmo podem ajudar a criar penteados sofisticados e modernos.

Este é o ‘truque’ da famosa atriz que serve para dar brilho aos cabelos grisalhos sem recorrer a penteados complicados ou a uma variedade de produtos para estilizar o cabelo, como tinturas.