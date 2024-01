O penteado antienvelhecimento que rejuvenesce mulheres com mais de 50 anos e que fez Jennifer López parecer 20 anos mais jovem Jennifer López fica muito atraente com suas mechas chunky (Instagram: @jlo)

Quando uma mulher percebe que Jennifer López tem 52 anos, é como um golpe forte no ego, porque ninguém pode parecer tão perfeita e jovem nessa idade como a atriz e cantora.

E é que a Diva do Bronx não só é talento, também é um ícone da moda e qualquer coisa que ela faça ou use sempre será tendência nas redes sociais.

Acontece com seu cabelo, inclusive a cor, que faz com que pareça até 20 anos mais jovem, pois disfarça as rugas.

Para as festas de Ano Novo, Jlo optou por um penteado meio-preso e por mechas chunky para ter um loiro com castanho em seu cabelo. Um look que definitivamente é antienvelhecimento.

Cabelo preso, a nova tendência imposta pela Diva do Bronx

Através do Instagram, Jennifer Lopez compartilhou uma série de fotografias junto com America Ferrera, onde ela exibe um penteado diferente do que costuma usar. Tratava-se de um semi rabo-de-cavalo com franja estilo borboleta e ondas relaxadas.

Este penteado é ideal para disfarçar as rugas, pois o semi rabo-de-cavalo cria um efeito lifting no rosto quando feito de forma ajustada, fazendo com que a pele se levante.

Por outro lado, a franja lateral em forma de borboleta disfarça as rugas ao redor dos olhos, como os pés de galinha. Além disso, as ondas dão um visual descontraído, mas sofisticado para qualquer ocasião.

A tintura antienvelhecimento de JLo

Da mesma forma, a Diva do Bronx não apenas parecia mais jovem devido ao seu penteado, mas também a tintura de cabelo ajudou a dar mais luminosidade ao rosto e até mesmo a disfarçar os cabelos grisalhos.

Trata-se de mechas chunky, uma nova tendência na coloração de cabelo que ajuda a emoldurar o rosto e parecer muitos anos mais jovem e com uma pele perfeita.