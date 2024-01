Maca Peruana: mais que um afrodisíaco, uma fonte de vitalidade e saúde

Originária dos Andes, cultivada há milênios, a maca peruana pertence à mesma família do repolho e couve, destacando-se pela sua raiz, consumida em pó, gelatinizado ou em cápsulas, proporcionando diversos benefícios para a saúde.

Uma riqueza nutricional da natureza andina

A planta é uma fonte rica de fibras, vitaminas B3, C e B2, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, ferro e zinco. Além disso, contém fitoesteróis e ácidos graxos essenciais, contribuindo para uma saúde equilibrada.

Além do afrodisíaco: descubra outros benefícios

Fornecimento de Energia Duradoura: Os carboidratos complexos e as vitaminas do complexo B presentes na raiz garantem uma energia sustentada, sendo ideal para atividades físicas e rotinas diárias.

Os carboidratos complexos e as vitaminas do complexo B presentes na raiz garantem uma energia sustentada, sendo ideal para atividades físicas e rotinas diárias. Aumento da Resistência Muscular: A maca peruana auxilia na adaptação ao estresse ambiental, aumentando a resistência muscular ao inibir a enzima lactato desidrogenase, prolongando o esforço durante o exercício.

A maca peruana auxilia na adaptação ao estresse ambiental, aumentando a resistência muscular ao inibir a enzima lactato desidrogenase, prolongando o esforço durante o exercício. Estímulo à Massa Muscular: A raiz estimula a produção de hormônios que favorecem a força e construção muscular.

A raiz estimula a produção de hormônios que favorecem a força e construção muscular. Auxílio no Emagrecimento: Com fibras e carboidratos complexos, a maca aumenta a saciedade, evitando excessos alimentares, além de favorecer o funcionamento intestinal.

Com fibras e carboidratos complexos, a maca aumenta a saciedade, evitando excessos alimentares, além de favorecer o funcionamento intestinal. Melhora do Humor: Os flavonóides presentes na raiz contribuem para aumentar a disposição e o ânimo.

Os flavonóides presentes na raiz contribuem para aumentar a disposição e o ânimo. Controle do Colesterol: O consumo regular da maca peruana pode auxiliar no controle do colesterol e da pressão sanguínea, graças ao ômega 3 presente na planta.

Orientações de consumo responsável

A recomendação sugere o uso diário de 400 mg a 1 g de maca peruana. O pó pode ser incorporado em diversas preparações alimentares, desde vitaminas até bolos, pães e sopas, proporcionando uma forma versátil de aproveitar seus benefícios.

Considerações importantes

Embora ainda haja limitados estudos científicos sobre a maca peruana, é crucial ressaltar que alguns grupos devem evitar seu consumo por precaução. Grávidas, lactantes, pacientes com câncer de mama, útero e ovário, assim como aqueles com endometriose e problemas gastrointestinais, devem abster-se. Recomenda-se a consulta a um profissional de saúde antes de iniciar o uso do suplemento.

