Estes são os 5 signos mais invejosos do zodíaco chinês.

Tigre

Nascido nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Geralmente são movidos pelo ressentimento, aquela dor moral por uma ofensa que não perdoaram e acham necessário cobrar do mundo inteiro por isso. Não toleram que os outros tenham sucesso, por isso farão tudo o que estiver ao seu alcance para dificultar muito as coisas para que não consigam o que desejam com tanta facilidade.

São capazes de boicotar se isso garantir que são eles que avançam ou lhes dá uma vantagem muito grande sobre os outros.

Cobra

Nascido nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

São especialistas em encontrar todos os defeitos da pessoa para desencorajá-la de continuar lutando por seus objetivos, já que o objetivo deles é que você fracasse. Não têm nenhum tipo de empatia e tendem a dar maus conselhos ou persuadir você a desistir do que deseja, e depois fazer você se sentir mal com comentários passivo-agressivos, enquanto se gabam de seus sucessos.

Enfatizam todas as coisas boas que alcançaram em pouco tempo, ao mesmo tempo que isso complica para você ou complicam para você ferir seus sentimentos. Muitas vezes fazem isso até inconscientemente porque há muitos anos guardam aquele ressentimento do qual não conseguem se livrar.

Cavalo

Nascido nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Estão sempre te imitando, querendo o que você tem ou deseja. Mesmo que não se sintam atraídos por isso porque no fundo o que procuram é querer ser como você. Além disso, também participa de uma competição da qual somente essa pessoa está, já que seu desejo mais fervoroso é provar que é melhor que você.

Não vão parar de te criticar, de te dizer o que você “deveria melhorar”, mesmo que você tenha consciência de que essa é a sua maior força. Não perdem tempo fazendo você ver cada erro que comete. Estão cientes do que você faz e param de fazer.

Com informações do site Nueva Mujer