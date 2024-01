Conheça a sopa rica em proteínas que ajuda a turbinar o emagrecimento

O que há em comum entre o Japão, a Itália, a Costa Rica e a Grécia, além de suas paisagens paradisíacas? A resposta está na longevidade de seus habitantes, resultado de hábitos saudáveis que ganharam reconhecimento global.

Dan Buettner, autor de best-sellers e diretor do documentário “Como viver até os 100 anos – Os segredos das Zonas Azuis,” disponível na Netflix, é um dos especialistas que investigaram essas regiões.

Os truques das Zonas Azuis: ingredientes funcionais e longevidade

Segundo Buettner, um dos segredos das Zonas Azuis é o uso inteligente de ingredientes funcionais, como a lentilha. Essa leguminosa, além de conter aproximadamente 18g de proteínas por porção, é rica em fibras, contribuindo para o emagrecimento. Além disso, a lentilha é uma fonte abundante de ferro e antioxidantes, promovendo a longevidade.

A receita da longevidade: sopa de lentilhas das Zonas Azuis

Dieta para longevidade/ reprodução

Aprenda a incorporar a lentilha à sua alimentação com uma deliciosa receita de sopa do livro “Zonas Azuis, a Solução para Comer e Viver como os Povos mais Saudáveis do Planeta.”

Ingredientes:

500 gramas de lentilhas

1 litro de caldo de legumes

2 tomates

1 cebola média picada

2 cenouras médias, descascadas e picadas

2 batatas médias, descascadas e cortadas em cubos

2 folhas de louro

½ colher de chá de sal

Cebolinha picada para decorar

1 fio de azeite

Modo de preparo:

Espalhe as lentilhas em um tabuleiro grande e asse com azeite até ficarem macias, ou cozinhe na pressão.

Em uma panela, combine caldo de legumes, tomates, cebola, cenouras, batatas, folhas de louro e sal. Cozinhe em fogo brando por 10 a 15 minutos, até os vegetais atingirem o ponto desejado.

Remova as folhas de louro e adicione as lentilhas. Decore com cebolinha e um fio de azeite, se desejar.

Descubra o prazer de uma sopa saudável inspirada nas Zonas Azuis, incorporando os segredos de longevidade dessas regiões à sua dieta.

Fonte: Metrópoles

